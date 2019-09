Konkurent(inn)en um den Vorsitz in der Bundestagsfraktion: Katrin Göring-Eckardt (l) muss am Dienstag ihr Amt gegen Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonther verteidigen. (Kay nietfeld)

Was die Frauenquote betrifft, liegen Bremens Abgeordnete weit über dem Durchschnitt des 19. Deutschen Bundestages: Vier der sechs Volksvertreter aus dem Zwei-Städte-Staat sind weiblich, ergibt 66,7 Prozent. Im Plenum sind es gerade einmal 30,7 Prozent, selbst die Grünen-Fraktion erreicht nur einen Wert von 58,2. Während die Karrieren der beiden Bremer Männer seit ihrer Wahl ins Hohe Haus stagnieren, starteten manche Damen durch: Elisabeth Motschmann schon vorher in den Bundesvorstand der CDU, Sarah Ryglewski ebenfalls in den Parteivorstand der Bundes-SPD, zuletzt auch noch als jüngste Parlamentarische Staatssekretärin ins Finanzministerium. Und am Dienstag hofft Kirsten Kappert-Gonther, im Paarlauf mit Cem Özdemir an die Spitze der Grünen-Fraktion gewählt zu werden.

Das wäre eine kleine Sensation. Zum einen tritt „KKG“ in einer Kampfabstimmung gegen die etablierten Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter an. Beide sind seit 2013 im Amt und noch viel länger im Bundestag. Die Bremer Ärztin hingegen sitzt seit kaum zwei Jahren in der Bundestagsfraktion. Dort ist sie Sprecherin für Drogenpolitik und Gesundheitsförderung, zudem Obfrau im Gesundheitsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Das ist alles achtbar, aber doch nicht besonders viel, wenn man gegen ein Schwergewicht wie Göring-Eckardt antritt, die in 21 Bundestagsjahren auch schon Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion und Vizepräsidentin des Hohen Hauses war.

Andererseits waren die Grünen immer gut für Blitzkarrieren, und Kappert-Gonther hat sich bemerkenswert schnell im politischen Berlin zurechtgefunden. In der Fraktion ist sie offenbar schon gut vernetzt, und in ihrem Fachgebiet deckt sie mit Reden und Statements immer wieder Themen ab, die von breitem Interesse sind: Organspende, Hebammen, pränatale Diagnostik, Inklusion, Legalisierung weicher Drogen. Das schafft Medienpräsenz und sorgt für Aufmerksamkeit bei Parteifreund(inn)en und in der Wählerschaft.

Zudem brauchen die Grünen frischen Wind in der Fraktion, denn die ist in keiner komfortablen Lage. Was beim aktuellen Höhenflug der Partei oft verdrängt wird: Sie stellt die kleinste Gruppe im Bundestag und dies auch noch in der Opposition, eingezwängt zwischen zahlenmäßig stärkeren Linken, Liberalen und Rechten. Das Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 war eben mit 8,9 Prozent noch nicht so toll. Spitzenkandidaten waren übrigens Göring-Eckardt und Özdemir.

Wenn es jetzt also einen Aufbruch in der Fraktion geben soll, stünde dafür am ehesten die dynamische Bewerberin aus Bremen. Und Bremer haben an der Fraktionsspitze schon immer für Schwung gesorgt, von Marieluise Beck bis Jürgen Trittin.