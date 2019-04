Schluss mit den Konversionstherapien für Homosexuelle. Bremen, Hessen, Berlin und Schleswig-Holstein bringen am Freitag einen entsprechenden Antrag in den Bundestag ein. (arifoto UG / ZB)

In Deutschland werden immer noch sogenannte Konversionstherapien angeboten, die Homosexualität angeblich „heilen“ soll. Das will Bremen gemeinsam verbieten lassen und bringt am kommenden Freitag gemeinsam mit Hessen, Berlin und Schleswig-Holstein einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat ein.

„Wir wissen, dass solche Angebote schwerwiegende psychische Erkrankungen zur Folge haben können. Gerade junge Menschen in der Phase der Identitätsfindung müssen vor ­Diskriminierung geschützt werden“, betont Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Wenn Homosexualität mit einer behandlungsbedürftigen Krankheit gleichgesetzt werde, verstärke dies eine Stigmatisierung. Dem könne und müsse vor allem ein Klima gesellschaftlicher Akzeptanz entgegenwirken.

Mit dem Antrag wollen die Länder außerdem dafür sorgen, dass eine Finanzierung solcher Behandlungen künftig ausgeschlossen wird. Und: Das Anbieten und Werben für diese angeblichen Therapien soll strafrechtliche Konsequenzen für Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker nach sich ziehen, die solche Behandlungen vornehmen. Insbesondere zum Schutz von Minderjährigen sollen entsprechende Angebote strafrechtliche Folgen nach sich ziehen und Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können, wie die Gesundheitsbehörde mitteilt.

Mit dem Antrag beauftragen die Länder die Bundesregierung darüber hinaus, dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit und insbesondere medizinisches Fachpersonal sensibilisiert werden. Außerdem soll geprüft werden, inwieweit trans- und intergeschlechtliche Menschen von Anbietern solcher Therapien angesprochen werden.