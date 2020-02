Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Rückzug angekündigt. (Christoph Soeder/dpa)

Nachdem CDU-Bundeschefin Kramp-Karrenbauer überraschend erklärt hatte, auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur verzichten zu wollen, äußerte der Bremer CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp Bedauern, aber auch Verständnis.

Carsten Meyer-Heder bedauert den Rücktritt Kramp-Karrenbauers ebenfalls. "Sie hat uns als CDU Bremen und mich als Spitzenkandidat erst im Wahlkampf unterstützt und gemeinsam konnten wir am 26. Mai 2019 einen historischen Sieg feiern", teilte der Landeschef der CDU Bremen mit. Die Parteivorsitzende habe nach der Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens früh Position bezogen und jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Letztlich entschied sich die CDU Thüringen dennoch anders. "Daraus zieht Annegret Kramp-Karrenbauer nun die Konsequenzen und übernimmt die Verantwortung. Dafür gebührt ihr mein Respekt", so Meyer-Heder.

Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann sagte gegenüber dem WESER-KURIER: "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat nach der Wahl des FDP-Kandidaten in Thüringen von Anfang an richtig reagiert und jede Annäherung oder gar Kooperation mit der AFD oder der Partei DIE LINKE abgelehnt. Ich persönlich bedaure ihr Ausscheiden aus der Partei, bin aber froh, dass sie ihr Amt als Verteidigungsministerin behält. Die Partei hat viel Grund, Annegret Kramp- Karrenbauer zu danken."

Der CDU-Kreisvorsitzende Bremen-Stadt, Jens Eckhoff, bedauert den Rücktritt von AKK. Er hält ihn allerdings „für eine starke Geste“, denn mit dem Schritt zeige sie, dass sie die Partei über ihre politische Karriere stellt. Mit dem Amtsverzicht der Bundesvorsitzenden sei allerdings inhaltlich „nichts geklärt“. Unabhängig von der Vakanz an der Spitze müssten jetzt Antworten auf die drängenden Fragen gefunden werden, die sich nach den Ereignissen in Thüringen stellen. Zu seinen persönlichen Präferenzen für die AKK-Nachfolge möchte sich Eckhoff nicht öffentlich äußern. Sollte es mehrere Bewerber geben, seien die Regionalkonferenzen, die die CDU im Herbst 2018 vor der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers veranstaltete, ein gutes Verfahren.

Das meint auch Bernd Neumann, langjähriger CDU-Landesvorsitzende und zeitweilige Staatsminister im Bundeskanzleramt. Das Prinzip der Regionalkonferenzen habe sich bewährt, sagte er, er würde es erneut begrüßen. „Die Entscheidung muss von allen getragen werden.“ Auf einen Kandidaten wollte auch Neumann sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen. „Ich traue es allen vieren zu, die jetzt in der Diskussion sind“, sagte er. „Am Ende soll derjenige oder diejenige kandidieren, der oder die am ehesten die Chance hat, gewählt zu werden.“

Maike Schaefer, Bremens Senatorin für Umwelt, Bau und Verkehr, zollt Kramp-Karrenbauer für ihre Entscheidung Respekt. Die aktuelle Entwicklung auf Bundesebene betrachtet sie dagegen sorgenvoll: "Stabile Verhältnisse und der Zusammenhalt unter Demokratinnen und Demokraten sind jetzt erforderlich, um die Situation in Thüringen zu klären. Nur so lässt sich eine stabile Brandmauer gegen die AfD etablieren. Das ist heute wichtiger denn je!"

Alexandra Werwath und Florian Pfeffer, Landesvorstandssprecher der Bremer Grünen, ergänzen: "Es wird immer deutlicher, dass es die Agenda der AfD ist, der Demokratie in Deutschland erheblichen Schaden zuzufügen. Bei der CDU entsteht nun ein Machtvakuum, das möglicherweise monatelang anhalten wird. Wir appellieren an die verantwortungsbewussten Akteur*innen in allen demokratischen Parteien – auch in Bremen – nun zusammenzuhalten und mitzuhelfen, dass das Kalkül der AfD nicht aufgehen kann. Die instabile Situation in Thüringen darf nicht auf Deutschland übergreifen."

Der gebürtige Bremer Jürgen Trittin, der für die Grünen im Bundestag sitzt, schrieb bei Twitter: „Ob #Rezo im letzten Mai damit gerechnet hat, dass die Zerstörung der CDU aus ihr selbst organisiert wird?“ Trittin bezieht sich damit auf einen Beitrag des Youtubers Rezo, der im vergangenen Jahr mit einem kritischen Video gegenüber der CDU Schlagzeilen gemacht hatte.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht die klare Abgrenzung der CDU zur AfD in Gefahr. „Ich sehe eine besorgniserregende Entwicklung bei der Union“, sagte Weil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt sich ja offenkundig auch so, dass eine klare Haltung zur AfD in der Union sehr schwer zu erzielen ist.“

Kramp-Karrenbauer habe mit Blick auf Thüringen mit Sicherheit auch Fehler gemacht, sagte Weil. „Das grundlegende Problem ist aber, dass es in der CDU Kräfte gibt, die - entgegen dem Präsidiumsbeschluss ihrer Partei - eine eindeutige Abgrenzung zur AfD nicht wollen.“ Der SPD-Politiker forderte: „Die Union muss klare Kante gegen die AfD zeigen. Es geht nicht um Parteitaktik, sondern um die Grundlagen unserer Demokratie.“

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Entscheidung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bedauert, nicht als Kanzlerkandidatin und auch nicht erneut als Parteivorsitzende anzutreten. Aus dem Umfeld des CDU-Vorstands heißt es, Kramp-Karrenbauer habe nach ihren erklärenden Worten großen Applaus und Dankbarkeit erhalten.

Friedrich Merz, der Kramp-Karrenbauer Ende 2018 bei der Wahl zum Parteivorsitz knapp unterlegen war, ließ verlauten: „Die Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer verdient Respekt. Ich gebe ihr jede Unterstützung dabei, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dankte Kramp-Karrenbauer auf Twitter für ihre Arbeit: „Ich habe großen Respekt vor dieser unerwarteten Entscheidung. Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt war eine schwierige Situation. Es ist Annegret Kramp-Karrenbauers Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben. Der Zusammenhalt unserer Partei muss auch jetzt unsere Leitschnur sein.“ Spahn selbst gilt nun als einer der potenziellen CDU-Kanzlerkandidaten.

CDU-Politiker äußern teilweise Unverständnis

Nicht alle Parteigenossen können die Entscheidung nachvollziehen. So hat CDU-Europapolitiker Elmar Brok mit Unverständnis auf den angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert. „Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick und deswegen ist mir nur noch schlecht“, sagte Brok am Montag vor einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin.

Auch CSU-Chef Markus Söder äußerte sich bereits zu der Entscheidung von Kramp-Karrenbauer: „Ich habe großen Respekt für die Entscheidung von @akk – auch wenn es mir leidtut. Denn wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen“, schrieb Söder am Montag auf Twitter. Er fügte hinzu: „Aber es ist jetzt notwendig, die inhaltliche und personelle Aufstellung der #CDU grundsätzlich zu klären.“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach sieht den Rückzug als logische Konsequenz. Kramp-Karrenbauer attestiert er eine schlechte Führungsarbeit innerhalb der CDU. Auch Tiemo Wölken, SPD-Europapolitiker, bezeichnet die Entscheidung als „folgerichtig“.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) rechnet nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer damit, dass Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nach dem CDU-Vorsitz greift. „Jetzt muss Laschet den Vorsitz beanspruchen, sonst ist er ein Papiertiger“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Bundes-AfD befürwortet die Ankündigung von Kramp-Karrenbauer, sich zurückzuziehen. Der Bundessprecher Jörg Meuthen erklärte dazu: „Der heute angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom Parteivorsitz und von der Kanzlerkandidatur ist die unmittelbare und richtige Folge ihres unglücklichen Agierens."

Katja Kipping, Bundestagsabgeordnete für die LINKEN, führt das Scheitern von Kramp-Karrenbauer auf die Gleichsetzung von „linken Demokraten und rechten Faschisten“ zurück, welche bei der CDU vorherrsche.

Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, setzte den Rückzug der CDU-Chefin in einen direkten Zusammenhang mit den Ereignissen in Thüringen. „Die CDU zeigt jetzt hoffentlich, dass sich eine christlich-demokratische Partei nicht von der rechtsextremen AfD am Nasenring durch die Arena ziehen lässt", schrieb sie bei Twitter.

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Linder nutzte die Ankündigung, um seine Partei nach links und rechts abzugrenzen. „Frau Kramp-Karrenbauer hat in diesem Zusammenhang auch davon gesprochen, es gebe innerhalb ihrer Partei unterschiedliche Auffassungen zum Verhältnis zur AfD und Linkspartei. (...) Für die FDP gilt: keine Kooperation mit der AfD, keine Koalition mit der Linkspartei.“

+++Dieser Text wurde um 17.39 Uhr aktualisiert+++