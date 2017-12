Am Bremer Amtsgericht hat Präsidentin Wolff aus der Entwicklung bereits praktische Konsequenzen gezogen. (dpa)

Die Zahl zivilrechtlicher Streitigkeiten vor Bremer Gerichten geht zurück – entgegen dem Bundestrend. Diesen überraschenden Befund aus dem „Streitatlas 2017“ des Rechtsschutzversicherers Advocard bestätigen die örtlichen Justizbehörden. Durchschnittlich ist etwa jeder vierte Bewohner der Hansestadt in einen Rechtsstreit verwickelt. Für das niedersächsische Umland liegen die Zahlen teils deutlich höher.

Das Spektrum zivilrechtlicher Konflikte ist breit. Es reicht vom Schuld-, Erb- und Familienrecht über Streitigkeiten zwischen Nachbarn und Straßenverkehrsteilnehmern bis hin zu Themen wie Arzthaftung. Auch Klagen gegen Arbeitgeber oder Reiseveranstalter spielen sich im Zivilrecht ab. Bundesweit ist die Zahl der Streitfälle, in denen Gerichte angerufen werden, zwischen 2014 und 2016 gestiegen, wie der „Streitatlas“ ausweist.

Lagen 2014 noch 22,3 von 100 Einwohnern mit anderen Bürgern oder mit Institutionen im Clinch, so waren es 2016 bereits 25,1 Prozent. Die Zahlen aus dem zu Ende gehenden Jahr flossen in die Statistik noch nicht ein. Ein Nord-Süd-Gefälle ist erkennbar.

In Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen ziehen vergleichsweise wenige Menschen vor den Kadi, im Norden liegt die Reizschwelle niedriger. „Zoffhochburg“ unter den Großstädten war 2016 Leipzig mit einem Wert von gut 33 Prozent. Im Vergleich der Flächenländer sind die Zivilrichter in Nordrhein-Westfalen am stärksten gefordert. Allein sieben der zehn deutschen ­Städte mit dem höchsten Verfahrensaufkommen liegen an Rhein und Ruhr.

Bremen ist das einzige Bundesland, in dem die Quote im genannten Zeitraum leicht rückläufig war. Sie sank laut Advocard-Statistik von 25,9 auf 25,6 Streitfälle pro 100 Einwohnern. Belegte die Hansestadt in der Skala der Streithäufigkeit unter den Bundesländern bei der letzten Erhebung im Jahr 2014 noch Platz drei, so war es 2016 nur noch Platz neun.

Und 2017 hat sich dieser Trend offenbar fortgesetzt. Das ist zumindest die Wahrnehmung der Präsidentin des Bremer Amtsgerichts, Ann-Marie Wolff. „Es ist im abgelaufenen Jahr noch mal weniger geworden“, bekräftigt die Behördenchefin. Warum Bremen aus dem Bundestrend ausschert, ist ihr ein Rätsel.

Auch ein erfahrener Praktiker wie der Vizepräsident der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer, Axel Adamietz, kann nach eigenem Bekunden „nur spekulieren“. Möglicherweise habe sich das System außergerichtlicher Konfliktbeilegungen durch qualifizierte Mediatoren im kleinsten Bundesland besser etabliert als anderswo.

Denkbar seien auch lokale Faktoren – etwa der Umstand, dass es kaum größere Finanzdienstleister gibt, die in Bremen ihren Sitz haben und Beklagte in Zivilstreitigkeiten sein könnten. Oder die Tatsache, dass der Anstieg der Mieten in Bremen zuletzt nicht so markant war wie in den Metropolen Berlin und Hamburg. „Und vielleicht ist es ja auch so, dass andere Bundesländer von niedrigem Niveau aus lediglich aufgeschlossen haben“, äußert Adamietz eine weitere Vermutung.

Eine schlüssige These zur Bremer Sonderrolle habe er bisher jedoch nirgends gehört. Doch ganz gleich, was die Ursache ist: Am Bremer Amtsgericht hat Präsidentin Wolff aus der Entwicklung bereits praktische Konsequenzen gezogen. Denn während die ­zivilrechtlichen Aktenstapel schrumpfen, steigen die Eingangszahlen bei den Strafsachen weiter an.

Deshalb wurden Richterstellen aus dem einen Bereich abgezogen und dem anderen zugeschlagen. „Unsere Richter sind da flexibel“, sagt Wolff. Trotz der wünschenswerten Spezialisierung auf den einzelnen juristischen Gebieten sei es am Amtsgericht absolut nicht ungewöhnlich, dass Richter ihr Metier von Zeit zu Zeit wechseln. „Manche wünschen einfach mal was Neues, außerdem haben wir natürlich eine gewisse personelle Fluktuation“, erläutert die Präsidentin.

Welche Informationen lassen sich dem „Streitatlas“ jenseits des Trends entnehmen? Da ist zum einen die Rangfolge der Themen, um die vor Bremer Gerichten gestritten wird. 2016 führten Konflikte aus dem Privatleben die Hitliste mit 42 Prozent ganz klar an, zum Beispiel Erbstreitigkeiten, Folgen einer Trennung oder Vorfälle wie ein Hundebiss. Es folgen die Themenfelder Straßenverkehr (26 Prozent), Arbeit (12), Wohnen (acht) und Streit mit Behörden (sieben).

Ein weiterer Befund: Die Bereitschaft, Rechtsansprüche vor Gericht durchzusetzen, ist bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich ausgeprägt. 2016 waren es in fast 64 Prozent der Fälle Männer, die vor den Kadi zogen. Der Streitwert bewegte sich in fast zwei Dritteln aller Verfahren unterhalb einer Schwelle von 2000 Euro.

Um richtig große Summen (zwischen 100.000 und einer Million Euro) ging es nur in 1,4 Prozent der Fälle. Die Statistik zeigt darüber hinaus, dass es eine ganze Weile dauern kann, bis eine zivilrechtliche Instanz ihren Spruch gefällt hat. In Bremen dauerten die meisten Verfahren im vergangenen Jahr zwölf bis 24 Monate (rund 34 Prozent).

In rund 13 Prozent der Fälle gingen sogar mehr als zwei Jahre ins Land. Richtig flott – bis zu drei Monate Verfahrensdauer – wurden nur etwa 16 Prozent der Klagen beschieden. Sehr differenziert stellt sich die Lage im niedersächsischen Umland dar. Während sich die Streitintensität in den Landkreisen Osterholz und Diepholz sowie in der Wesermarsch kaum vom Bremer Niveau abhebt, geht es in Delmenhorst häufiger zur Sache.

Dort waren im vergangenen Jahr 33,8 Prozent der Bürger in einen Rechtsstreit verwickelt. Das ist Leipziger Niveau. Auch im Landkreis Verden ist der Wert mit 30,6 Prozent noch hoch. Vergleichsweise schwach ausgeprägt ist die Streitneigung dagegen in Bremerhaven. In der Seestadt waren 24 Prozent der Einwohner Kläger oder Beklagter in einem zivilrechtlichen Verfahren.