London. Zu den kruden Theorien, die in dieser Form wohl nur Großbritanniens europaskeptische Boulevardpresse spinnen kann, gehört jene, nach der Brüssels Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier Schuld an Boris Johnsons Infizierung mit Covid-19 haben könnte. Barnier und sein britischer Gesprächspartner David Frost trafen sich nämlich Anfang März zur ersten Runde der Verhandlungen über ein künftiges Freihandelsabkommen. Kurze Zeit später gab Barnier bekannt, er sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, Frost zeigte ebenfalls milde Symptome. Die „Mail on Sunday“ überlegte daraufhin, ob Barnier als „Patient null“ für die Ansteckungskette verantwortlich war, während der auch Premierminister Johnson schwer erkrankte. „Könnte dies die ultimative Rache für den Brexit sein?“

Die Episode veranschaulicht, dass der Ton beim Thema Brexit auch nach dem offiziellen EU-Austritt Großbritanniens am 31. Januar dieses Jahres rau bleibt – trotz Coronavirus-Krise auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Diese Woche startete via Videokonferenz die zweite Verhandlungswoche, nachdem zwei Runden abgesagt wurden, um den beiden Unterhändlern Zeit zur Genesung zu geben.

Wer jedoch glaubte, dass die Pandemie Großbritannien dazu bewegt, eine Verlängerung der am 31. Dezember auslaufenden Übergangszeit zu beantragen, sah sich getäuscht. Frost gab die Regierungslinie vor, nach der London nicht darum bitten werde, die Phase zu verlängern, in der sich de facto nichts ändert. Ein Aufschub der Frist bringe nur Unsicherheit für Unternehmen, zudem führe er dazu, dass die Briten weiterhin Beiträge an die EU zahlen müssten, so die Argumente der Brexit-Hardliner. Hinzu komme, dass man angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise freie Hand wünsche ohne Bindung an EU-Regeln.

Will die britische Regierung tatsächlich einen No-Deal-Brexit riskieren? Ausgerechnet dann, wenn das Land ohnehin schon mit den Auswirkungen des derzeitigen Lockdowns kämpft? Experten sind sich unsicher, ob es sich um einen Bluff handelt oder ob Johnson es ernst meint. Dabei deuten Umfragen an, dass zwei Drittel der Briten eine Verlängerung der Übergangszeit befürworten. Denn schon ohne Corona-Desaster war der Zeitplan so eng gestrickt, dass ein umfassender Freihandelsvertrag bis Ende des Jahres fast unmöglich schien. Nun kommt das Problem des fehlenden persönlichen Kontakts hinzu.

Zudem sprach Barnier nach der ersten Gesprächsrunde von „ernsthaften Differenzen“ zwischen Brüssel und London. Wie sollen diese überbrückt werden bis Ende Juni, wenn eine Zwischenbilanz ansteht? Der Antrag auf eine Verlängerung müsste bis dann gestellt werden. Die Bereiche, die eine Einigung erfordern, betreffen unter anderem Dienstleistungen, Handel, Energie, Transport und Fischerei. Aber der Punkt, der neben der Fischerei am strittigsten diskutiert wird, ist das Thema „level playing field“, also faire Regeln für den Wettbewerb der Unternehmen. So sollen gleiche Bedingungen für die Wirtschaft auf beiden Seiten garantiert werden.

Ohne Handelsvertrag drohen derweil ab Januar des kommenden Jahres Zölle und Kontrollen – Unternehmen fürchten eine zusätzliche Belastung für das von der Corona-Krise ohnehin schwer getroffene Königreich. „Es klingt zynisch, aber einige Brexit-Befürworter finden, dies ist eine gute Zeit, um negative Brexit-Folgen zu kaschieren“, sagt der renommierte Politologe Anand Menon. „Wenn Großbritannien die EU ohne Deal verlässt, wird das ganze wirtschaftliche Narrativ auf Covid-19 liegen, und man kann die Tatsache verschleiern, dass es einen zusätzlichen Schlag durch den Brexit gibt.“