Bewaffnete Polizisten sperren den Bereich des Tatorts nach dem Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt. (Roland Schlager /APA /dpa)

Noch am Montagabend lautete ein Tweet nach dem Anschlag in der österreichischen Hauptstadt: „Das ist nicht das Ende im Irak und Syrien!“ Unterschrieben war der kurze Text mit: „Islamischer Staat in Syrien und dem Irak“. Inzwischen steht fest, dass der in Wien getötete Attentäter tatsächlich ein Sympathisant der Terrormiliz war; und es bleibt zu vermuten, dass er nicht alleine gehandelt hat. Natürlich ist diese Vermutung mit Vorsicht zu genießen, denn allzu oft haben sich die Dschihadisten etwas auf die Fahne geschrieben, nutzten die „Gunst der Stunde“, um auf sich aufmerksam zu machen. Doch ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Attentäter von Wien beinahe gleichzeitig an sechs verschiedenen Plätzen präsent war und dort jeweils Schüsse abgab.

Dass die Konflikte in Irak und in Syrien im Sinne von Terroranschlägen jetzt auch in Österreich angekommen sind, ist jedoch verwunderlich. Denn die Alpenrepublik ist in beiden Ländern kaum präsent. Österreich schickte keine Soldaten in den Anti-Terror-Kampf, stellte keine Ausbilder für die irakische Armee. Es gibt kein österreichisches Kulturinstitut in Bagdad, nicht einmal eine Botschaft und kaum Firmen, die im Zweistromland arbeiten.

Es ist also offensichtlich, dass nicht österreichisches Engagement in den Kernländern des IS der Grund für die blutige Tat in Wien ist, sondern etwas anderes. Dass der 20-jährige Attentäter Österreicher ist, macht die Ursachenforschung umso brisanter. Es heißt, dass er nach Syrien ausreisen und sich dem Dschihad anschließen wollte, was die österreichische Polizei verhindern konnte. Anstatt Syrer und Iraker umzubringen, schoss er nun auf die eigenen Landsleute. Aus Frust, Hass oder aus extremer Ideologie? Wahrscheinlich eine Mischung aus allem.

Gedankenaustausch und Respekt

Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist es vor allem der Hass, der weltweit um sich greift und die Menschen zu solchen Taten verleitet. Überall lasse sich beobachten, dass Gedankenaustausch und Respekt vor der Meinung des anderen ins Hintertreffen gerieten. Polarisierung und blinder Gehorsam gehörten in vielen Regionen der Welt zum Alltag, so Macron. Das sei der Grund, warum jetzt Angriffe gegen diejenigen Länder erfolgten, denen Freiheit und Demokratie wichtig seien.

Seit Wochen gehen Tausende Menschen in islamischen Ländern gegen Frankreich und seinen Präsidenten auf die Straße. Hintergrund ist der Streit um Mohammed-Karikaturen, die der Lehrer Samuel Paty Anfang Oktober in einer Schule bei Paris gezeigt hatte, um Religions- und Meinungsfreiheit anschaulich zu erklären. Daraufhin wurde ihm die Kehle durchgeschnitten. Es folgte die Terrorattacke in einer Kirche in Nizza; in Indonesien, Pakistan, Jordanien, Kuwait und der Türkei kam es zu antifranzösischen Demonstrationen.

Macron machte das einzig Richtige: Er ging in die Höhle des Löwen, zum arabischen Nachrichtensender Al-Jazeera und versuchte, die Wogen zu glätten. Der Sender ist bekannt für seinen fundamentalistisch-islamischen Einschlag und steht im Ruf, Propaganda für Al-Kaida und andere Terrormilizen zu betreiben. Er war der einzige Nachrichtensender, der Videos der sunnitischen Terrorgruppen unzensiert veröffentlichte. Geschätzte 310 Millionen Menschen in den arabischen Ländern schauen das im Emirat Katar beheimatete Programm. Wie auch Saudi-Arabien verfolgt Katar eine extreme Auslegung des sunnitischen Islam, den Wahabismus. Islamwissenschaftler haben bis zu 75 Prozent Übereinstimmung zwischen den Wahabiten und den Ideologen von Al-Kaida und Islamischer Staat festgestellt.

Was der französische Präsident in dem Interview sagte, könnte auch für die Situation in Wien gelten. Es gehe jetzt um die Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben. Er könne durchaus verstehen, dass man sich durch Karikaturen verletzt fühlen könne, sagte Macron. Aber bei der Diskussion gehe es nicht darum, ob die französische Regierung die Karikaturen gut finde. Er selbst fände sie nicht überragend. Es gehe aber darum, das Recht zu schützen, sie zu zeigen und zu veröffentlichen. Macron zusammenfassend: „Es geht um die Freiheit.“