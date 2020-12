Eine Maschine der British Airways am Flughafen London-Heathrow. Mit Flugverboten reagiert Europa auf eine hoch ansteckende Variante des Coronavirus auf der Insel. (dpa)

Wegen der neuen Variante des Coronavirus sollen die Reisemöglichkeiten zwischen Deutschland und Großbritannien sowie zu Südafrika eingeschränkt werden. Die Bundesregierung teilte am Sonntag mit, eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet. Sie stehe dazu auch in Kontakt mit den europäischen Partnern. Zuvor hatte die britische Regierung kurzfristig die sogenannte „Weihnachtsblase“ platzen lassen. Am Sonnabend verschärfte Premier Boris Johnson den Lockdown und sorgte damit für Krisenstimmung auf der Insel. Sechs Tage, bevor die Briten am 25. Dezember, dem Christmas Day, traditionell Weihnachten feiern, verhängte der Konservative für rund 16,4 Millionen Menschen in London und im Südosten Englands eine Ausgangssperre.

Auch die schottische Polizei verstärkte ihre Kontrollen. „Heute habe ich die Verdoppelung unserer Präsenz in den schottischen Grenzgebieten genehmigt“, sagte Polizeichef Iain Livingstone einer Mitteilung zufolge. „Gut sichtbare Patrouillen“ sollten jeden abschrecken, der erwäge, gegen die Reisebeschränkungen zu verstoßen. Checkpoints oder andere Kontrollstellen werde es aber nicht geben, betonte Livingstone. Regierungschefin Nicola Sturgeon hat ein striktes Reiseverbot zwischen Schottland und den übrigen britischen Landesteilen verhängt. Einzelne Fälle der Virus-Mutation wurden auch aus Schottland und Wales gemeldet.

Rund ein Drittel der britischen Bevölkerung darf seit Sonntag nur noch aus einem wichtigen Grund das eigene Zuhause verlassen, etwa um zum Arzt zu gehen, sowie keinen anderen Haushalt mehr im Inneren treffen – auch nicht während der Feiertage. Bis auf Geschäfte, die lebensnotwendige Produkte verkaufen, hat alles bis auf Weiteres geschlossen. Es gilt zudem ein Reiseverbot für Einwohner unter der neuen Corona-Warnstufe 4. Sie dürfen die Zone nicht verlassen. „Lost Xmas“, das verlorene Weihnachten, titelte der „Sunday Mirror“ in Anlehnung an das berühmte Lied von Wham!, „Last Christmas“.

Tumultartige Szenen

Die drastischen Vorschriften sorgten am späten Sonnabend für tumultartige Szenen an Londoner Bahnhöfen, als tausende Menschen mit Last-Minute-Aktionen versuchten, noch aus der Metropole zu flüchten. Zahlreiche Menschen holten ihre Verwandten in der Nacht per Auto aus der Hauptstadt ab. Grund für die scharfen Restriktionen sei eine neue Variante des Coronavirus, erklärte Johnson. Er warnte, diese Mutation sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bekannte Form und breite sich rasch aus, weshalb sich zahlreiche Krankenhäuser bereits an ihrer Belastungsgrenze befänden. „Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern.“ Gleichwohl betonte Johnson, es gebe weder Hinweise darauf, dass Impfstoffe weniger effektiv gegen die neue Variante seien, noch darauf, dass die Krankheit schwerer verlaufe oder es zu mehr Todesfällen komme.

Handelt es sich beim Verweis auf die Variante um eine Warnung, weil tatsächlich eine neue, deutlich erhöhte Gefahr besteht – oder nutzt die Regierung die Mutation, um von eigenen Versäumnissen in der Pandemie abzulenken? Labour-Chef Keir Starmer monierte, dass Johnson „einmal wieder bis zur letzten Minute“ gewartet habe, um eine Entscheidung zu treffen. Seit Wochen drängen führende Wissenschaftler und Mediziner des Landes den Premier, die Beschränkungen zu verschärfen und Lockerungen zu Weihnachten zurückzunehmen, da die Infektionszahlen weiter besorgniserregend steigen. Doch Johnson blieb stur, auch auf Druck in der eigenen konservativen Partei. Wie bereits im Frühjahr ordnete er den zweiten landesweiten Lockdown im November später an als vom eigenen wissenschaftlichen Beraterstab empfohlen; die Schulen blieben in jenem Monat geöffnet.

Für Kritik sorgten Berichte, nach denen die neue Variante bereits weitaus länger bekannt sei als von Johnson am Wochenende angedeutet. Hinzu kommt, dass Mutationen von Viren gewöhnlich und zu erwarten sind. Trotzdem hat Belgien als Vorsichtsmaßnahme reagiert und die Flugverbindungen sowie Eurostar-Züge aus Großbritannien vorerst gestoppt. Auch in den Niederlanden und Italien dürfen derzeit keine Flugzeuge aus dem Königreich mehr landen. Die „Daily Mail“ fragte am Sonntag stellvertretend für Millionen von Menschen: „Wird dieser Albtraum jemals enden?“ Derzeit sieht es nicht danach aus, als ob die Maßnahmen in naher Zukunft wieder geändert würden. Das Coronavirus, so gab Gesundheitsminister Matt Hancock jetzt zu, sei „außer Kontrolle“.

Zur Sache

Laschet sieht Weihnachtsgottesdienste skeptisch

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet kritisch zu den geplanten Weihnachtsgottesdiensten geäußert. „In den nächsten Tagen werde ich angesichts der aktuellen Lage noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen“, sagte Laschet dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Die evangelische Kirche in Westfalen habe schon gesagt, dass sie Gottesdienste auch absagen werde. „Die Glaubensgemeinschaften nehmen die Lage sehr ernst. Sie wissen auch, dass dies das Fest des Lebens und der Nächstenliebe ist, und dass man sorgsam abwägen muss.“

Der CDU-Politiker, der für den Vorsitz seiner Partei kandidiert, verwies auf die dramatische Lage. „Die Zahlen der vergangenen Tage legen eher nahe, dass man noch vorsichtiger sein muss, als wir es vor zwei Wochen dachten.“ Zugleich sei die Freiheit der Religionsausübung ein wichtiges Grundrecht der Verfassung. Laschet machte aber deutlich, dass er auf freiwillige Entscheidungen der Religionsgemeinschaften setze.

Anders als während der ersten Corona-Welle zu Ostern hatten sich Bund und Länder in der vergangenen Woche trotz der jetzt noch deutlich höheren Infektions- und Todeszahlen gegen ein Verbot von öffentlichen Weihnachtsgottesdiensten während des harten Lockdowns entschieden. Allerdings gelten in den Kirchen strenge Regeln wie eine Maskenpflicht, ein Abstandsgebot und auch ein Gesangsverbot. Die großen christlichen Kirchen hatten mit Verständnis auf die Einschränkungen reagiert.