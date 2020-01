Die Zustimmung für das Brexit-Gesetz gilt als sicher. (Archivbild) (House Of Commons/PA Wire/dpa)

Das britische Unterhaus soll am Donnerstag, 9. Januar, das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Abkommens verabschieden. Die Abgeordneten hatten bereits am 20. Dezember in zweiter Lesung mit großer Mehrheit für den Gesetzentwurf gestimmt. Die Zustimmung heute gilt daher als sicher. Die Ratifizierung des Austrittsabkommens per Gesetz ist die Voraussetzung für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Januar. (dpa)