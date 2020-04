Medizinisches Personal arbeitet in einem provisorischen Krankenhaus in Barcelona. (Francisco Avia/dpa)

Es ist eine bittere Lektion in europäischer Realität, die die EU-Kommission erteilt bekommt. Zwar fehlt es nicht an guten Ideen, sachverständigem Rat oder klugen Vorstößen zur Abstimmung der Mitgliedstaaten untereinander. Und ebenso wenig mangelt es an Appellen zur Koordinierung der nationalen Maßnahmen am Runden Tisch in Brüssel – selbst wenn der gerade nur virtuell vorhanden ist. Aber die Leitlinien, die die Präsidentin der Behörde am heutigen Mittwoch vorstellt, sind ein Dokument der Einsicht in die Handlungspriorität, die nicht in Brüssel, sondern bei den Mitgliedstaaten liegt.

Die Herausforderungen seien eben überall anders, heißt es immer wieder. Das ist die Umschreibung für einen eklatanten Missstand, der einfach nicht zu beseitigen ist: Diese Gemeinschaft hat über Jahrzehnte ihren Auftrag für Frieden, Wohlstand und Freiheit wahrgenommen, dabei aber zentrale Strukturen der Daseinsvorsorge übergangen – allen voran die Gesundheitssysteme. Sie gehören zu den Hoheiten der Länder, was nicht nur zu einer Zersplitterung, sondern schlimmer noch, zu einem Qualitätsgefälle geführt hat. Die Covid-19-Krise legt das unbarmherzig offen.