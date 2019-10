António Costa im Rampenlicht: Dem sozialistischen Regierungschef gelang es, seine Macht zu festigen. (Pedro Fiuza/XinHua/dpa)

Viele Jahre galt Portugal als europäisches Sorgenkind. Das südeuropäische Land am Atlantik rutschte 2011 in die Staatspleite und musste von der Europäischen Union mit einem Notkredit in Höhe von 78 Milliarden Euro gerettet werden. Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist inzwischen weitgehend überwunden. Der Staat, der für seine Korkeichen- und Eukalyptuswälder berühmt ist, gilt mittlerweile als Brüssels Musterschüler.

Kaum ein EU-Mitglied hat in letzter Zeit einen so radikalen Wandel erlebt wie Portugal: Die vor zehn Jahren am Boden liegende nationale Wirtschaft blühte wieder auf, das Wachstum liegt über dem EU-Schnitt. Das hilft, den Schuldenberg abzubauen. Ausländische Konzerne wie Volkswagen, BMW, Bosch und Daimler investieren Millionen, weil es in Portugal gut ausgebildete Arbeitskräfte gibt und die Lohnkosten deutlich unter dem EU-Schnitt liegen. Daran ändert auch der Mindestlohn in Höhe von 600 Euro nichts, den die Regierung Costa eingeführt hat.

Millionen Touristen strömen ins Land und genießen die Traumküsten, den Portwein und Fischgerichte wie Sardinen oder Stockfisch. Tausende europäische Rentner wählen zudem ihren Alterssitz in Portugal, das mit interessanten Steuervorteilen für Pensionäre und niedrigen Lebenshaltungskosten lockt. Zudem gehört Portugal zu jenen EU-Oasen, in denen Rechtspopulisten keine Rolle spielen. Was auch damit zusammenhängt, dass jene Probleme fehlen, welche Rechtsparteien anderer Länder üblicherweise ausschlachten. Vor allem gibt es keine Migrationsdebatte. Einwanderer sind in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Staat, dem in den wirtschaftlichen Krisenjahren Hunderttausende junge Portugiesen den Rücken zukehrten, ausdrücklich erwünscht.

Alles in allem eine positive Bilanz, welche dem bisherigen sozialistischen Regierungschef António Costa half, seine Macht zu festigen. Der frühere Bürgermeister von Lissabon konnte den Stimmanteil seiner Sozialisten von 32,8 Prozent um mehr als fünf Prozentpunkte auf etwa 38 Prozent steigern. Dem 58-Jährigen gelang mit seiner sozialdemokratisch orientierten Minderheitsregierung der Spagat zwischen disziplinierter Haushaltssanierung und engagierter Sozialpolitik. Ein erfolgreiches Experiment, das António Costa in den Vorzeige-Sozialisten ganz Europas verwandelte.