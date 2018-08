Wenn eine politische Bewegung innerhalb einer knappen Woche rund 50 000 Unterstützer findet, kann man sie kaum als Alibi-Veranstaltung kleinreden – da hat Sahra Wagenknecht völlig recht. Nur mal zum Vergleich: FDP, Grüne und Linke haben jeweils gut 60 000 Mitglieder, die AfD hat fünf Jahre nach ihrer Gründung etwa halb so viele. Es ist zumindest nachvollziehbar, wenn Wagenknecht mutmaßt, dass es "in der Bevölkerung andere Mehrheiten" gebe, als es das Ergebnis der Bundestagswahl nahelegt.

Da aber kamen Union, Liberale und AfD zusammen auf 56,3 Prozent. Nimmt man jetzt noch die Sympathisanten der jamaika-freundlichen Grünen-Realos hinzu oder jene, die an der SPD vor allem den konservativen Seeheimer Kreis schätzen, schrumpft das dezidiert linke Potenzial unter den Wählern auf ein knappes Drittel. Das wissen die Unterstützer der Bewegung "Aufstehen" auch. Dennoch schreiben sie: "Das Bedürfnis nach tief greifender Veränderung ist riesig." Das kann man wiederum nur sagen, wenn man dieses Bedürfnis bei den fast 24 Prozent der Wahlberechtigten vermutet, die nicht wählen gingen – oder wenn man generell zum Sturm auf die repräsentative Demokratie blasen will.

Die alte Platte, dass die Mehrheiten im Bundestag gar nicht den wahren Volkswillen wiedergäben, legen rechte wie linke Populisten ja immer wieder gerne auf. Alljährlich etwa Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine, wenn das Mandat für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan verlängert wird. Dann bemüht er Umfragen, nach denen zwei Drittel der Befragten gegen diese Mission sind. Natürlich weiß aber auch der frühere Ministerpräsident Lafontaine, dass Gesetzgebung und Regierungsarbeit unmöglich wären, wenn man vor jeder Einzelentscheidung erst mal das Volk befragen müsste.

Das ist das große Missverständnis, an dem alle politischen Bewegungen kranken: Sie machen ihren Anhängern vor, dass im Grunde das persönliche Anliegen von jeder und jedem einzelnen zu Regierungspolitik werden könne. Wagenknecht behauptet, dass gewissermaßen die Schwarmintelligenz Zehntausender Unterstützer, digital gebündelt und moderiert, ein noch fehlendes Programm ihrer Bewegung erzeugen könne. Erinnert sich noch jemand an die Piratenpartei? Die ist mit ihrer "Liquid Democracy" krachend gescheitert.

Nun will "Aufstehen" gar keine neue Partei werden. Aber was dann? Eine Bewegung für den totalen Sozialstaat, bedingungslosen Pazifismus, maximalen Umweltschutz. Ein "Gegenkonzept zum herrschenden Politikmodell", eine Abwendung von "sinnfreiem, aggressiven Konsumismus". Aber natürlich ohne "Gedankenpolizei". Es klingt sehr nach der Gründerzeit der Grünen. Was macht eigentlich Jutta Ditfurth?