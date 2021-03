Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), sitzen zu Beginn der Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten wollen über mögliche Lockerungen des monatelangen Corona-Lockdowns beraten. (Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa)

Seit Monaten ist Deutschland im Lockdown, viele Menschen wünschen sich wieder zumindest etwas mehr Normalität in ihrem Leben und eine Perspektive, wie es in der Corona-Pandemie weitergeht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder wissen um diesen Wunsch, wie sie nach den Beratungen am Mittwoch mitgeteilt haben. Sie bedankten sich bei der Bevölkerung für die Disziplin der vergangenen Monate, mit der die Infektions- und Todeszahlen nach unten gedrückt werden konnten. Allerdings steige der Anteil der britischen Virusvariante B.1.1.7 schnell an - es sei also Vorsicht geboten. Wie geht es nun weiter? Folgende Beschlüsse sollen ab dem 8. März und bis zum 28. März gelten.

Kontaktbeschränkungen

Ab dem 8. März dürfen sich wieder bis zu fünf Personen treffen, allerdings weiterhin nur aus zwei Haushalten. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 100 steigt, gelten allerdings die bisherigen Regelungen, also nur Treffen von zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten. Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren werden in beiden Fällen nicht mitgezählt.

Schnell- und Selbsttests

Die nationale Teststrategie wird schrittweise bis Anfang April ergänzt. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im Präsenzunterricht sollen künftig einmal pro Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest erhalten. Zu dem Ergebnis soll es, falls möglich, eine Bescheinigung geben.

Auch in Unternehmen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen. Falls möglich, soll das Testergebnis bescheinigt werden. Die Bundesregierung will sich dazu noch in dieser Woche mit der Wirtschaft beraten.

Alle Bürgerinnen und Bürger sollen auf Kosten des Bundes mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest machen können und eine Bescheinigung über das Ergebnis erhalten, etwa beim örtlichen Testzentrum oder in Arztpraxen.

Wessen Schnell- oder Selbsttest positiv ist, soll einen kostenlosen PCR-Test zur Bestätigung machen und sofort in Isolation.

Öffnungen und Perspektive

Vor Kurzem durften etwa Schulen und Friseure wieder öffnen, nun sind weitere Lockerungen geplant: Im nächsten Öffnungsschritt, dem zweiten, können bald Buchhandlungen, Blumenhändler und Gartenmärkte öffnen, sie zählen dann zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Pro zehn Quadratmeter darf ein Kunde oder eine Kundin in das Geschäft. Das gilt für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, für jede weitere 20 Quadratmeter-Fläche darf ein weiterer Kunde in den Laden. Auch Fahr- und Flugschulen dürfen wieder öffnen, Schüler müssen einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen.

Alle weiteren Öffnungsschritte sind abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen, wobei es immer zwei Fälle gibt: eine stabile Inzidenz von unter 35 und eine stabile Inzidenz von unter 100. Lockerungen können das gesamte Bundesland oder bestimmte Regionen betreffen. Wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen 100 übersteigt, tritt die „Notbremse“ in Kraft - dann gelten wieder die Verordnungen, die bis zum 7. März 2021 galten.

Im dritten Schritt kann im ersten Fall (Inzidenz kleiner als 35) etwa der Einzelhandel öffnen, dabei gelten die gleichen Bedingungen (Quadratmeter pro Kunde) wie bei den Blumenläden. Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten dürfen öffnen. Und Sport ohne Kontakt darf in kleinen Gruppen von bis zu zehn Personen im Freien gemacht werden.

Beim zweiten Fall (Inzidenz kleiner als 100) gelten andere Lockerungen. Der Einzelhandel darf Termine zum Einkaufen anbieten, pro 40 Quadratmeter darf ein Kunde ins Geschäft, der Besuch muss zur Kontaktverfolgung dokumentiert werden. Museen, Zoos und Co. können nach vorheriger Terminabsprache besucht werden. Erlaubt ist auch Individualsport alleine oder zu zweit sowie Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis maximal 14 Jahren.

Wenn sich das Infektionsgeschehen zwei Wochen nach dem dritten Öffnungsschritt nicht verschlechtert hat, können die Länder im vierten Schritt noch einmal lockern. Beim ersten Fall dürfen weitere Stätten wie die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen und kontaktfreier Sport in geschlossenen Räumen und Kontaktsport im Freiem betrieben werden. Im zweiten Fall ist die Außengastronomie für Kunden mit Termin geöffnet, ein tagesaktueller Schnelltest ist notwendig, der Besuch muss dokumentiert werden. Das Gleiche gilt für den Besuch von Museen und ähnlichen Einrichtungen sowie für den Sport, alle Teilnehmer brauchen einen aktuellen Schnelltest.

Der fünfte Öffnungsschritt funktioniert wie die vorherigen: Im ersten Fall sind Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Besuchern im Freien erlaubt sowie Kontaktsport in Räumen; im zweiten Fall darf der Einzelhandel öffnen (ein Kunde pro 10 Quadratmeter bei den ersten 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, je ein Kunde mehr bei 20 zusätzlichen Quadratmetern). Zudem ist kontaktloser Sport drinnen und Kontaktsport draußen möglich - auch ohne Testergebnisse.

Homeoffice

Die Homeoffice-Verordnung wird bis zum 30. April 2021 verlängert. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen den Angestellten ermöglichen, im Homeoffice zu arbeiten, falls möglich. Wenn sich mehrere Menschen dennoch an ihrer Arbeitsstätte in einem Raum aufhalten, müssen sie medizinische Masken tragen.

Impfen

Neben den Schnelltests setzen Bund und Länder vor allem auf den Effekt der Impfungen. Wenn ältere Menschen geimpft sind, gebe es weniger schwere und tödliche Covid-19-Erkrankungen, wodurch das Gesundheitssystem entlastet wird. Dennoch dürfe die Inzidenz nicht beliebig steigen, da noch zu wenig über Langzeitschäden durch das Long-Covid-Syndrom, auch bei jüngeren Menschen, bekannt sei.

Bund und Länder wollen die Impfkampagne beschleunigen. Derzeit würden pro Woche rund 170.000 Menschen in Deutschland geimpft, diese Zahl soll verdoppelt werden. Ab April sollen Haus- und Facharztpraxen impfen.

Reisen

Bund und Länder appellieren weiter, auf nicht notwendige Reisen im In- und Ausland zu verzichten - auch an den Ostertagen.

Weitere Beschlüsse

Zudem haben Bund und Länder weitere Beschlüsse getroffen. Beispielsweise sollen Krankenhäuser wie schon im Jahr 2020 finanziell unterstützt werden, um Erlöse auszugleichen, damit sie sich weiter auf die Pandemie konzentrieren können. Die nächsten Beratungen finden am 22. März statt.