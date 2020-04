Corona-Krise

Bund will klammen Studenten mit Notkrediten helfen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will Studenten mit Notkrediten durch die Corona-Krise helfen. Das kündigte die Ministerin am Donnerstag in Berlin an.