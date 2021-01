Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutiert am Freitagmorgen mit Bürgerinnen und Bürgern über ihre Probleme in einer Videoschalte. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Eine Schulleiterin aus Nordrhein-Westfalen, ein junger Arbeitssuchender aus Berlin, eine Altenpflegerin aus Bremen: Sie alle treffen sich am Freitagmorgen mit dem Bundespräsidenten in der „Bürgerlage“. Zum zweiten Mal tauscht Frank-Walter Steinmeier sich mit sieben Bürgerinnen und Bürgern im Livestream per Videoschalte über ihre Probleme und Sorgen in der Pandemie aus. Im Dezember hatte sich die Runde schon einmal getroffen, wieder dabei sind zudem ein junger Arbeitsloser und eine Musikerin aus Berlin, die Inhaberin eines Hotel-Gasthofs aus Bayern sowie ehrenamtliche Helfer von einem Fußballverein aus NRW und einer Tafel aus Sachsen-Anhalt.

Wie die Pressestelle des Bundespräsidialamts mitteilte, wolle der Bundespräsident im direkten Gespräch und über einen längeren Zeitraum hören, wie es ihnen in der Pandemie gehe und mit ihnen über ihre Lage im Privat- und Berufsleben sprechen. Dabei soll es aber auch darum gehen, worin sie Erfolge und Fortschritte sehen.

Wer die Diskussion verfolgen möchte, kann dies online ab 11 Uhr morgens tun. Hier geht es zum Livestream. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können auch selbst Fragen an die Runde stellen.