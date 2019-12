Der Bau neuer Windkraftanlagen ist in Deutschland dramatisch eingebrochen. (Andreas Arnold/DPA)

Die Windenergie liefert – wenn man sie nur lässt. Alleine im Jahr 2017 konnten durch bereits bestehende Windräder hierzulande CO2-Emissionen von mehr als 70 Millionen Tonnen vermieden werden. Das Problem ist nur: Die Politik lässt die Windkraft nicht. Projektierer und Bürgerenergie-Akteure sind verunsichert durch das Hin und Her bei den Förder-Ausschreibungen, durch Klagen und langwierige Genehmigungsverfahren. Dass der Bau neuer Windräder jetzt dramatisch eingebrochen ist und Tausende von Stellen in der Branche abgebaut werden, ist ein Desaster mit Ansage.

Viel zu spät hat sich die einstige „Klimakanzlerin“ nun persönlich eingeschaltet: Angela Merkel will beim Krisentreffen im Januar mit den zu Recht besorgten norddeutschen Länderchefs Auswege aus der Windkraft-Misere suchen. „Chefinnensache?“ Nun ja. Es ist ihr Vertrauter Peter Altmaier, der als Bundeswirtschaftsminister den schon 2018 beginnenden Einbruch des Windenergie-Ausbaus mit zu verantworten hat. Es ist Altmaier, der allen Experten-Warnrufen zum Trotz auf eine pauschale 1000-Meter-Abstandsregelung bei neuen Windkraftanlagen beharrt – und so, wie er sagt, einen „Konsens mit den Windkraftgegnern“ erreichen will.

Dieser gebetsmühlenartig wiederholte Verweis des Ministers auf eine angeblich mangelnde Windkraft-Akzeptanz in der Bevölkerung wirkt immer mehr wie eine Alibi-Erklärung. Denn tatsächlich zeigen Umfragen, dass gerade dort, wo sich bereits Windräder drehen, die Zustimmung zur Energiewende besonders hoch ist.

Ohne Windkraft kein Klimaschutz

Eine große Mehrheit der Menschen hierzulande hat nämlich längst begriffen: Ohne Windkraft kein Klimaschutz. Schon allein deshalb, weil 85 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland energiebedingt sind. Wer die Folgen der Erderhitzung ernsthaft eindämmen will, der muss fossile Energieträger abschalten und neue Windkraft-Kapazitäten aufbauen: 5000 bis 6000 Megawatt müssten es pro Jahr sein, um die in Paris vereinbarten Klimaziele zu erreichen – also das Zehnfache dessen, was in 2019 zugebaut wurde.

Wenn diese Bundesregierung ihre Klimaschutz-Glaubwürdigkeit nicht vollends verspielen will, muss sie deshalb jetzt schnell den „Wind stärken“, wie es auch eine von Greenpeace Energy initiierte gleichnamige Kampagne fordert. Unabhängig von Abstandsregeln und bürokratischen Hürden brauchen wir endlich ein eindeutiges Bekenntnis der Politik, eine Vision – und konkrete, ambitionierte Ausbau-Ziele, etwa im kommenden Kohleausstiegsgesetz. Damit die Windkraft auch weiterhin ihren Beitrag für den Klimaschutz liefern kann – wenn man sie denn wieder lässt.

Zur Person

Unser Gastautor ist Sprecher von Greenpeace Energy und zuständig für die Bereiche Politik und Kommunikation. Er ist im Hauptstadtbüro der Energiegenossenschaft tätig, die vor 20 Jahren gegründet wurde.