Braucht man unbedingt Giftgas, um eine Stadt unbewohnbar zu machen und zigtausende Zivilisten zu massakrieren? Nein, das geht auch ganz konventionell. In Warschau und Rotterdam, in Dresden und Hamburg, in Wolgograd und Tokio weiß man das seit vielen Jahrzehnten. Und auch im Nahen Osten haben die Menschen einschlägige Erfahrungen machen müssen, von Aleppo bis Mossul. Nun also die syrische Provinz Idlib: Während die Bomben und Granaten seit Tagen fallen, überlegt man „im Westen“ fieberhaft, wie man drei Millionen Zivilisten das Schlimmste erspart.

Doch wie im Libanon oder in Gaza kämpfen auch die islamistischen Rebellen in Idlib aus dicht besiedelten Gebieten heraus. Kann man vielleicht freien Abzug für sie erwirken und irgendein Aufnahmeland finden, so wie 1982 Tunesien für die PLO? Wohl kaum. Geradezu unmöglich ist es, drei Millionen Zivilisten zu evakuieren. Zum einen haben die Kämpfer daran gar kein Interesse, zum anderen sind die Nachbarstaaten Syriens schon jetzt extrem gefordert durch die Aufnahme von Millionen Flüchtlingen.

Also sucht man einen Grund, um das zu tun, was man eigentlich nicht will: militärisch einzugreifen, zwangsläufig auch zugunsten der Islamisten. Der Grund heißt Giftgas. US-Präsident Donald Trump hatte schon im April 2017 einen Luftangriff auf die syrische Armee damit begründet, dass diese bei Chan Scheichun Chemiewaffen eingesetzt habe. Ein Jahr später reagierten die USA, Großbritannien und Frankreich ebenso auf einen Giftgas-Einsatz bei Duma. Die von Russland aufgerüstete Flugabwehr ist also überwindbar, aber mit symbolischen Militärschlägen ist die syrisch-russisch-iranische Militärmaschinerie nicht zu stoppen. Deshalb steht sie heute rund um Idlib, nachdem sie alle anderen Rebellenhochburgen geschleift hat.

Als Ende Juni in Daraa die schnellste Massenvertreibung des bisherigen Krieges stattfand, reagierte darauf niemand im Westen, schon gar nicht militärisch. Nach Angaben der unabhängigen medizinischen Hilfsorganisation UOSSM waren immerhin 217 000 Menschen betroffen, sechs Krankenhäuser wurden binnen fünf Tagen von der russisch-syrischen Luftwaffe zerstört. Was also, wenn Assads Allianz nun auf C-Waffen verzichtet und Idlib einfach mit Bomben, Raketen, Granaten platt macht wie Daraa? Falten wir dann die Hände, sagen „Wie schrecklich!“ und rechnen schon mal unseren Anteil an den Wiederaufbaukosten durch? Das wäre ganz im Sinne der Herren Assad, Putin und Rohani. Egal, jedenfalls bloß nichts ohne UN-Mandat oder „gegen das Völkerrecht“ machen – so ist die bisherige deutsche Haltung.

Gewichtige Argumente

Abgesehen davon, dass der UN-Sicherheitsrat in Sachen Syrien durch das todsichere russische Veto gelähmt ist, und abgesehen davon, dass „das Völkerrecht“ keineswegs gebietet, Massakern untätig zuzuschauen: Man muss sicherheitspolitisch das Rad nicht neu erfinden, um in Idlib eine Katastrophe zu verhindern. 1999 hat die Nato im Kosovo eine Flugverbotszone durchgesetzt, die serbische Soldateska vertrieben und so ein Ende der ethnischen Säuberungen bewirkt. Allerdings führten Gerhard Schröder und Joschka Fischer eine rot-grüne Regierung, die in dieser Frage keinen Widerspruch der Opposition fürchten musste, lässt man die 37 PDS-Abgeordneten mal außer Acht. Selbst Jürgen Habermas gab in seinem Artikel „Bestialität und Humanität“ der Nato-Intervention seinen Segen.

All dies mag Ursula von der Leyen bedacht haben, als sie eine Beteiligung deutscher Verbände an einer Militäraktion in Syrien planen ließ. Das Entwickeln von Szenarien ist Alltagsgeschäft eines Verteidigungsministeriums, aber natürlich agiert man nicht im politikfreien Raum. Vor allem muss der unwillige Koalitionspartner SPD überzeugt werden. Gewichtige Argumente liefert der erfahrene Spitzendiplomat und jetzige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz: „Diplomatie, die auf die Fähigkeit zum Einsatz militärischer Mittel ganz verzichtet, ist nichts anderes als unglaubwürdige Symbolpolitik“, meint Wolfgang Ischinger. Dabei denkt er auch an den Zustrom weiterer Flüchtlinge und die damit verbundenen materiellen wie politischen Kosten.

Die aber fallen unabhängig von der Art der verwendeten Waffen an. Die Fixierung auf Chemiewaffen ist also unsinnig. Gleiches gilt für jedes Szenario, in dem sich Deutschland nur als viertes Land am Alleingang der USA, Großbritanniens und Frankreichs beteiligt: Da ist schon das Grundgesetz vor. Idlib muss also im Rahmen einer Nato- oder EU-Mission schnell zu einer Schutzzone werden. Zur letzten, denn bei allen anderen Deeskalationszonen hat man versagt. Wenn sich Deutschland hier glaubwürdig engagiert, kann das nicht falsch sein.