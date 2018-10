Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen. (Fabian Sommer/dpa)

Die Volksparteien CDU und SPD verlieren in Umfragen immer mehr an Zustimmung. Die kleinen Parteien wachsen hingegen. Das zeigen im Jahr 2018 auch die Mitgliederzahlen in Bremen. Linke, FDP, AfD und Bürger in Wut legen in Mitgliederzahlen ordentlich zu. Doch Gewinner sind die Grünen: Sie feiern sogar einen neuen Rekord – so viele wollten in der Partei noch nie mitmischen.

Die Neuen sind oft jung und in der Mehrheit weiblich. Dabei sahen die Vorzeichen nicht gut aus: Die Unzufriedenheit mit der rot-grünen Landesregierung in Bremen wächst, das Wirrwarr um die Listenaufstellung der Grünen mit Urwahl sorgte für Unmut. Doch aus dem Bund kommt der entscheidende Schwung.

Die Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock haben der Partei ein neues Gesicht gegeben. Sie machen die Grünen offener, bunter, grüner und setzen zum ­Höhenflug an. Die Bremer dürfen aber nicht nur wachsen, sondern müssen auch inhaltlich abliefern. Dann klappt es auch mit dem Fliegen.