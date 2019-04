Manfred Weber, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder in Münster. Die Unions-Parteien starten hier mit EVP-Spitzenkandidat Weber ihren Europawahlkampf. Foto: Guido Kirchner (Guido Kirchner / dpa)

In demonstrativer Einigkeit sind die Parteispitzen von CDU und CSU in die heiße Phase des Europawahlkampfes gestartet. Gemeinsam mit Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) warben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder (CSU) am Samstag in Münster für europäische Werte und Errungenschaften wie Stabilität und Frieden. Erstmals starten die beiden Parteien mit einem gemeinsamen Programm in eine Europawahl. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die Themen Sicherheit, Frieden und Wohlstand und das Engagement gegen eine Zerstörung der EU durch Populisten und Nationalisten.

Zugpferd für die Wahl am 26. Mai soll Manfred Weber sein. Als Spitzenkandidat der konservativen Parteienfamilie Europäische Volkspartei (EVP) gilt er als aussichtsreicher Nachfolger für Jean-Claude Juncker im Amt des EU-Kommissionspräsidenten. In seiner Rede beschwor Weber Europa als Friedens- und Freiheitsprojekt, das es gegen "Nationalisten und Egoisten" zu verteidigen gelte. Er versprach unter anderem, sich bei seiner Wahl für ein europäisches FBI und eine schnelle Aufstockung der Frontex-Grenzschützer einzusetzen. Europa sei in der Defensive, doch er wolle Hoffnung statt Angst verbreiten: CDU und CSU hätten oft genug in den vergangenen Generationen bewiesen, dass sie Orientierung und Führung für ein starkes Europa bieten könnten.

CSU-Chef Markus Söder unterstrich gleich zu Beginn seines Auftritts, wie wichtig ihm der neu gefundene europapolitische Schulterschluss der Unionsparteien ist: "Was mir und Annegret (CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer) wichtig war, dass wir einen Streit zwischen CDU und CSU, der die letzten drei, vier Jahre gelaufen ist, beenden, uns neu aufstellen und gemeinsam für Europa arbeiten", sagte er. Gerade in einer Zeit, in der so viele versuchten, Europa zu spalten, sei es umso wichtiger, nach Gemeinsamkeiten zu suchen.

Für ein starkes und stabiles Europa gelte es nun, um jede Stimme zu kämpfen in der "gemeinsamen Familie" von CDU und CSU und dem Team von Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU), betonte Kramp-Karrenbauer. "Wir alle gemeinsam gehören zu Europa. Das ist die Botschaft, die wir von hier aussenden", sagte sie vor jubelnden CDU-Anhängern in der Halle Münsterland. (dpa)