Zu Zeiten des Fachkräftemangels ist es dringend notwendig und vor allem überfällig, über technische Hilfen in der Pflege nachzudenken. Serviceroboter und andere Assistenzsysteme, wie sie zum Beispiel am Fraunhofer-Institut in Stuttgart entwickelt werden, können solche Hilfen sein. Keine Frage, mit dem verstärkten Einsatz von Technik und Maschinen gerade im Gesundheitswesen ist immer auch eine ethische Debatte verbunden. Diese muss unbedingt geführt und Grenzen klar gezogen werden. Doch überall dort, wo technischer Fortschritt und Maschinen einen Teil der Lasten übernehmen und im Gegenzug mehr Raum für Zuwendung ermöglichen können, sollte der Weg für ihren Einsatz freigemacht werden.

Serviceroboter in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern sind ein Beispiel dafür. Dazu gehört aber auch der Ausbau der Telemedizin für die Versorgung von Menschen in ländlichen Gebieten. Digitalisierung und technischer Fortschritt bergen Risiken, aber sie bergen vor allem auch Chancen. Die Debatte darüber muss stärker als bisher in der Öffentlichkeit geführt werden – nur dadurch lassen sich Ängste vor Veränderung und Entwicklung nehmen.