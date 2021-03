Urlaub im heimischen Bundesland könnte bald wieder erlaubt sein. (Fischer/imago images)

Die Landesregierungen der drei Küstenländer wollen innerdeutsche Urlaubsreisen zu Ostern trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen weiter möglich machen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag angekündigt, bei dem Bund-Länder-Treffen für einen „kontaktarmen Urlaub“ zu werben. Danach soll innerhalb des eigenen Bundeslandes Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen möglich sein. Das sei zum Beispiel in einer Ferienwohnung, einem Ferienhaus oder in einem Campingwagen sowie einem Wohnmobil möglich.

Eine weitere Voraussetzung für einen solchen Urlaubsaufenthalt im eigenen Land sei ein negativer Schnelltest kurz vor der Anreise. „Für die angrenzenden Stadtstaaten sind gesonderte Regelungen zu treffen“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Bremens Bürgermeister wollte die Pläne der Küstenländer am Sonntag noch nicht kommentieren, sagt Regierungssprecher Christian Dohle auf Anfrage.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Entscheidung der Bundesregierung kritisiert, die Reisewarnung für Mallorca aufzuheben. Das sei ein schwerer Fehler gewesen. „Ich kann niemandem erklären, warum er mit seiner Familie kein Ferienhaus in der Lüneburger Heide buchen darf, aber sehr wohl den Flieger nach Mallorca“, sagte Weil. In einem am Sonntag bekannt gewordenen Beschlussentwurf der SPD-geführten Bundesländer für die Beratungen wird gefordert, dass Urlaubsreisen ins Ausland unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer Quarantäne und einer Testpflicht bei der Rückreise verbunden sein müssen.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie Ministerpräsident Weil fordert neue Reisewarnung für Mallorca Wenn die Bundesregierung nicht wieder eine Reisewarnung für Mallorca herausgebe, müsse es eine Testpflicht oder Quarantäne bei Wiedereinreise geben, sagte Stephan Weil ... mehr »

Am Freitag hatte die Bundeskanzlerin auf die Anfang März beschlossene Corona-Notbremse hingewiesen. „Wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen“, sagte sie mit Blick auf die anstehenden Beratungen mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen. In einer Beschlussvorlage, die am Abend durchsickerte und dem WESER-KURIER vorliegt, hieß es, dass Bund und Länder den Lockdown bis zum 18. April verlängern wollen.

Ausgangsbeschränkungen sind geplant

Eine Verschärfung der Auflagen ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist im Gespräch, scheint aber noch strittig zu sein. Auch Ausgangsbeschränkungen bis fünf Uhr morgens, sofern dem nicht wichtige Gründe entgegenstehen, sind in der Vorlage vorgesehen. Eine Anfangszeit wird nicht genannt. Die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen ist offenbar ebenfalls eine Option. Falls „ein zweimaliger Corona-Test pro Woche für Erziehungs- und Lehrkräfte sowie alle Schüler und betreuten Kinder in Präsenz nicht sichergestellt“ sei, könnte eine solche Maßnahme früher greifen. Zudem sollen die Schnelltests in Unternehmen schnell ausgeweitet werden, wie es in der Vorlage weiter heißt. Im Laufe des Aprils soll die Corona-Warn-App um weitere Funktionen erweitert werden. Dazu zählt eine anonyme Registrierung, mit der sich Nutzer bei einer Veranstaltung digital einchecken können. Bei einem Corona-Fall im Anschluss einer Veranstaltung werden die Teilnehmer gewarnt.

Trotz steigender Infektionszahlen plädiert der Handelsverband Nordwest dafür, am derzeitigen System mit Einkaufsmöglichkeiten nach vorheriger Anmeldung festzuhalten. „Diese gerade erst eingeführte Lockerung hilft dem Handel“, sagt Hauptgeschäftsführer Jan König auf Anfrage des WESER-KURIER. Die Kunden nutzten diese Möglichkeit. Zudem hält der Verband den Einkauf vor Ort mit den vorhandenen Hygienekonzepten und Beschränkungen für grundsätzlich sicher. Die steigenden Infektionszahlen lägen nicht an dem als „Click & Meet“ bezeichneten Konzept.

König betont, der Einkauf auf Termin mit individueller Betreuung der Kunden durch Verkäufer sei eine Idee, die vor dem Hintergrund hoher Infektionszahlen entwickelt wurde. „Wir sehen das nicht als Lockerung, sondern als Konzept, wie trotz der Pandemie ein sicherer, stationärer Handel möglich ist.“