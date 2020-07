Nach dem Vorgehen der chinesischen Führung in Hongkong, reagieren US-Präsident Trump und der britische Premier Johnson auf die Pekinger Provokationen. (Alex Brandon /AP /dpa)

Äquidistanz – der etwas hochgestochene Begriff bezeichnet in der Politik den gleich großen Abstand zu zwei Positionen, Akteuren, Systemen. In der Außenpolitik wird das gerne als Ideal vertreten, wenn es um Russland und die USA geht. Vor allem in sozialdemokratischen und linken Kreisen, aber auch am rechten Rand finden viele, die Berliner Republik solle ihre Rolle genau in der Mitte zwischen Washington und Moskau spielen. Und der amtierende US-Präsident trägt sicher seinen Anteil dazu bei, dass diese Sichtweise immer populärer wird. Leider ist es ja auch so, dass Donald Trump und Wladimir Putin mit lupenreiner Demokratie etwa gleich viel anfangen können.

Nun aber gibt es einen gewaltigen dritten Global Player: China. Und das Riesenreich des allmächtigen Xi Jinping – in Personalunion Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und Staatspräsident – ist die perfekteste Diktatur des Planeten. 1,4 Milliarden Menschen werden auf höchstem technischen Niveau überwacht. Ihre schiere Menge, Produktivität und Kaufkraft macht den Staat nahezu unangreifbar, wirtschaftlich wie militärisch. Entsprechend agiert die Führung: Selbstbewusstsein kippt da schnell in Aggression um. Nach ihrem Vorgehen in Hongkong muss man größte Sorge um Taiwan haben. Aber darf sich der Rest der Welt damit einfach abfinden?

Mehr zum Thema London brüskiert Peking Hongkong-Streit zwischen China und Großbritannien entbrannt Aus Protest gegen das neue Sicherheitsgesetz bietet die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien ... mehr »

Trump und sein britischer Bruder im Geiste, Boris Johnson, haben außenpolitisch sicher viel Porzellan zerdeppert – vor allem bei ihren Verbündeten. Aber auf die Pekinger Provokationen reagieren sie angemessen robust. Johnsons umgehendes Asyl-Angebot an Hongkonger, die ihre Heimat verlassen wollen, war ein explizites westliches Statement: Kommt zu uns, hier seid ihr willkommen und frei. Wenn es zum Exodus der gut ausgebildeten, jungen und tüchtigen Garanten des Wohlstands kommt, schmerzt das auch die scheinbar unverwundbare Ein-Parteien-Diktatur.

Uneingeschränkte Unterstützung von Oppositionsführerin

Trump unterzeichnete nun ein umfassendes Sanktionsgesetz: Einfrieren von Funktionärskonten, Exportkontrollen, Zölle, Visabeschränkungen für Huawei-Mitarbeiter ... Das Wichtigste daran: Das Gesetz hat die uneingeschränkte Unterstützung von Oppositionsführerin Nancy Pelosi. Die amerikanische Demokratie zeigt Zähne. Und Europa? Deutschland? Ringt wieder mal um Einigkeit. Womöglich müsse man Rechtshilfeabkommen mit Peking überprüfen.

Das ist deutlich zu leise, wenn man es mit einem fauchenden Drachen zu tun hat. Ja, China ist ein immens wichtiger Markt. Sein Wirtschaftswachstum ist Schrittmacher der globalen Konjunktur. Aber dieses Wachstum beruht eben auch auf der Nachfrage aus dem Ausland, es ist also stark abhängig vom Rest der Welt. Druck ist möglich. Unmöglich ist Äquidistanz zu Washington und Peking, zumindest für Demokratien.