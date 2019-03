Neuseeland verschärft Waffengesetz

Christchurch-Anschlag: Was wir wissen - was wir nicht wissen

Christopher Weckwerth

Bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind am Freitag mindestens 49 Menschen getötet worden. Was wir wissen - und was nicht.