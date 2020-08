Parteichef Christian Lindner will die FDP mit einem neuen Schwerpunkt aus der Krise holen. (Jens Büttner/DPA)

Die Kampagne hat einen legendären Ruf. Vor der Bundestagswahl 2017 forderten Christian Lindner und seine FDP „German Mut“ ein – eine Anspielung auf die angebliche „German Angst“, die den Deutschen vom Ausland gern attestiert wird. Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl beweist der Parteichef tatsächlich bemerkenswerten Mut. Er hat den Liberalen einen neuen Kurs verordnet, der nicht ohne Risiko ist. Die Partei will sich künftig auf die Wirtschaftspolitik konzentrieren.

Der neue Kurs hat einen Namen: Volker Wissing, Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Er soll auf dem Parteitag am 19. September zum neuen Generalsekretär gewählt werden. In Sachen Kompetenz gewiss keine schlechte Wahl. Allerdings zeichnet den früheren Bundestagsabgeordneten eine gewisse Unterkühltheit aus. „Kein Politiker der Herzen“, so hat die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ein Kurzporträt über Wissing betitelt.

Verwunderung in den eigenen Reihen

Ein 50-Jähriger auf einem Posten, der in anderen Parteien zumeist mit Polit-Talenten besetzt wird? Das hat auch in den eigenen Reihen für Verwunderung gesorgt. Zumal die FDP Leute wie Konrad Kuhle, Generalsekretär des niedersächsischen Landesverbands, den Arbeitsmarktexperten Johannes Vogel oder den Vize-Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Christian Dürr, in ihren Reihen hat.

Den Sessel freimachen für Wissing muss ein anderes jüngeres Gesicht, die 39-jährige Linda Teuteberg. Lindner begründete die Personalie damit, dass sich die Lage in Deutschland angesichts der Corona-Krise deutlich verändert habe und die FDP müsse mehr Wirtschaftskompetenz zeigen. Soll heißen: Sie will eine Politik machen, die nicht nur die Folgen der Krise lindert, sondern offensiv auf einen Aufbruch für Wachstum und Beschäftigung setzt.

Nun ist ein Wechsel auf dem Generalposten an sich nichts Ungewöhnliches. Doch der erzwungene Abgang von Teuteberg sorgte Mitte des Monats für einigen Wirbel. Ihrem angekündigten Rücktritt gingen wochenlang Medienberichte voraus, dass angeblich der Unmut in der Partei über die Brandenburgerin wachse. Es gibt hartnäckige Gerüchte, dass die Kampagne die aus dem näheren Umfeld Lindners lanciert worden sei. Tatsächlich ist Teuteberg keine Meisterin der politischen Attacke. Doch das war bekannt, als der FDP-Chef sie vor nur wenig mehr als einem Jahr ins Amt hievte. Er gesteht mit dem Schritt einen Fehler ein.

Lindner hat nach der Bundestagswahl 2013 die konkursreife Partei gerettet, sie in einem langen Kraftakt wiederbelebt und bei der Wahl 2017 zu sensationellen 10,7 Prozent gepusht. Die damalige Wahlkampagne war voll auf den Vorsitzenden zugeschnitten, Großplakate und Videoclips zeigten ihn unter anderem mit Drei-Tage-Bart und Unterhemd. Was im Internet für viel Spott sorgte („Alle 11 Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selbst.“), am Ende aber sehr effektiv war.

Lindner ist ein Teil des Problems

Doch mittlerweile ist der 41-Jährige selbst ein Teil des Problems. Bereits kurz nach der erfolgreichen Wahl machte Lindner einen verhängnisvollen Fehler, als er Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition scheitern ließ. Das überraschende Aus für Jamaika hängt den Liberalen immer noch wie ein Mühlstein um den Hals. Im März 2019 empfahl er dann den jungen Akteuren der Fridays-for-Future-Bewegung, den Klimaschutz doch lieber den „Profis“ zu überlassen. Eine Aussage, die Lindner monatelang nachhing. Folgenreich auch die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Der FDP-Mann Thomas Kemmerich ließ sich mit Stimmen der AfD zum (kurzzeitigen) Regierungschef wählen.

Die Patzer haben Folgen. In der sogenannten Sonntagsfrage kommt die Partei momentan zumeist nur noch auf fünf, sechs Prozent und kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde. Und ob der neue Schwerpunkt Wirtschaftspolitik die Lage aber tatsächlich merklich verbessern kann, ist allerdings zweifelhaft. In Umfragen zur Wirtschaftskompetenz der Parteien liegt die Union meilenweit vor den Liberalen. Lindners Schwenk zur Wirtschaft, und damit die geringere Bedeutung für Themen wie Bildung und Digitales, ist eine Strohhalm-Strategie.