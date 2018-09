Was immer der gemeine Beobachter vom Brexit halten mag: Um seine Regierung ist das Königreich genauso wenig zu beneiden wie um seine Opposition. In Salzburg erst hat Premierministerin Theresa May beim informellen EU-Gipfel ein Debakel erlebt, das zu Teilen ihrem konfrontativen Auftreten geschuldet war. Dann holte sie zum Gegenschlag aus und wird seitdem von der konservativen Presse gefeiert. Das Problem bleibt: May ist getrieben von den Ideologen in ihrer Partei, die mit ihrer obsessiven Abneigung gegen die EU seit Jahren das Land im Würgegriff halten.

Es sollten die oppositionellen Sozialdemokraten sein, die für das dringend notwendige Korrektiv sorgen. Nur: Labour unter Jeremy Corbyn ist mit sich beschäftigt. Wenn der von seinen Anhängern wie ein Messias gefeierte Oppositionsführer den anstehenden EU-Austritt überhaupt erwähnt, greift er zu leeren Worthülsen, statt eine klare Linie zu präsentieren.

Wie würde ein Brexit unter Labour ablaufen? Man weiß es nicht. Die Opposition versagt bei der bedeutendsten Herausforderung dieser Generation.