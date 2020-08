Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde auf dem Corona-Gipfel von den Ministerpräsidenten ausgebremst. (Michele Tantussi/DPA)

Was war nicht alles in den Tagen und Stunden vor dem Corona-Gipfel gemunkelt und spekuliert worden. Angela Merkel werde die Bundesländer wieder auf einen einheitlichen Kurs zwingen, Privatfeiern würden strenger reglementiert und Großveranstaltungen werde es in 2020 nicht mehr geben. Am Ende gab es nur bedingt einen Schulterschluss von Bund und Ländern. Die Kanzlerin und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die vor dem Gipfel auf mehr Einigkeit gedrängt hatten, wurden vor allem von Nordrhein-Westfalen und den ostdeutschen Ländern ausgebremst.

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht, verpflichtender Quarantäne für Reisende aus Risikogebieten und die verstärkte Digitalisierung in Schulen fanden Bund und Länder immerhin einen gemeinsamen Nenner. Doch es wird beim verwirrenden Flickenteppich der Corona-Regelungen in Deutschland bleiben – der verständlicherweise viele Bürger irritiert. So kam Merkel nicht durch mit dem Wunsch, den Teilnehmerkreis für private Feste und Familienfeiern drastisch einzuschränken.

Und es gab jede Menge Kompromisse. Beispiel Veranstaltungen: Massenveranstaltungen wie Volksfeste, Festivals oder große Konzerte bleiben bis Jahresende verboten. Doch in Sachen große Sportevents soll ein Arbeitskreis bis Ende Oktober einheitliche Regelungen finden. So bleibt es zunächst bei den ungeliebten Geisterspielen in der Bundesliga, doch die Tür für Spiele vor Zuschauern ist ein Stück weit geöffnet. Und für andere Veranstaltungen gibt ohnehin jedes Land die Regeln vor. So wird nach Stand der Dinge der Bremer Senat in der kommenden Woche darüber entscheiden, ob Freimarkt und Weihnachtsmarkt stattfinden oder auch kleinere Messen wieder erlaubt werden.

Unterm Strich sind die Ergebnisse des Gipfels enttäuschend. Er war vor allem ein eindringlicher Appell an die Bürgerinnen und Bürger: Ob Maske, Reise oder private Feier – denkt an die Eigenverantwortung und seid diszipliniert! Vor allem Wirtschaft, Gesundheitswesen und das gesellschaftliche Leben, soweit es derzeit überhaupt möglich ist, sollen nicht noch weiter eingeschränkt werden. Sollten in der dunklen Jahreszeit die Infektionen vermehrt ansteigen, würde aber umgehend gehandelt. In der Tat wäre es tragisch, wenn Deutschland seine beachtlichen Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie durch blanken Unwillen oder gefährliche Nachlässigkeiten verspielen würde.