Der Lockdown soll bis zum 28. März verlängert werden, in einigen Bereichen abhängig von regionalen Inzidenzwerten aber auch gelockert werden: Über diese Strategie haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in einer Sitzung beraten, die bei Redaktionsschluss noch andauerte. Kern der Beratungen war ein fünfstufiger Plan für Öffnungen. „Wir können den Übergang in eine neue Phase gehen“, sagte die Kanzlerin zu Beginn des Bund-Länder-Gipfels.

Zentrale Punkte bei den Lockerungen sind laut einem Beschlussentwurf die Steigerung des Impftempos, bei der spätestens von April an auch die rund 60.000 Hausärzte mitwirken sollen, und eine Vielzahl von Schnell- und Selbsttests. Beides ist aus Sicht der Politiker die Grundlage dafür, dass Deutschland erste Schritte in Richtung Normalität machen kann, trotz steigender Infektionszahlen und der Ausbreitung der Corona-Variante B.1.1.7. Ihr Anteil liegt laut Robert Koch-Institut bei rund 46 Prozent.

Die Schnelltests werden nach Medien-Berichten wohl erst im April in so großen Mengen verfügbar sein, sodass an sie geknüpfte Öffnungen der Außengastronomie oder der Veranstaltungsbranche voraussichtlich auch erst dann möglich sind. Um die Bestellungen der Schnelltests solle sich eine Taskforce kümmern, wie aus Teilnehmerkreisen zitiert wurde.

Teil der im Entwurf vorgesehenen Lockerungen sind auch die Kontaktbeschränkungen – unabhängig von Sieben-Tage-Inzidenzwerten. Vom 8. März an soll sich ein Haushalt wieder mit einem weiteren treffen dürfen, insgesamt fünf Personen (Kinder im Alter bis 14 Jahre zählen nicht mit). Ebenfalls inzidenzunabhängig sollen bundesweit Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte für eine beschränkte Zahl an Kunden (einer pro 20 Quadratmeter) öffnen dürfen.

14-tägiger Rhythmus

Bei einer Inzidenz unterhalb der 100er-Marke wäre ab dem kommenden Montag das für Bremen vom Senat bereits beschlossene Einkaufen mit Termin bundesweit möglich, nach demselben Prinzip auch der Besuch von Museen, Galerien und Zoos. Weitere Lockerungsstufen wie die Öffnung von Außengastronomie sind laut dem Entwurf in einem 14-tägigen Rhythmus vorgesehen – vorausgesetzt, die Inzidenzen liegen stabil unter 35 beziehungsweise unter 100.

Dass für den Breitensport größere Öffnungen erst ab einem Inzidenzwert von unter 35 vorgesehen sind, sei für ihn eine herbe Enttäuschung, sagt Andreas Vroom, Präsident des Bremer Landessportbundes. „Ich halte das für ein fatales Signal“. Zwar sollen Gruppen von bis zu zehn Kindern unter 14 Jahren laut dem Entwurf ab einem Inzidenzwert von unter 100 Sport im Außenbereich treiben können – für Andreas Vroom ist das viel zu wenig. „Wir wollen einen generellen kontaktfreien Outdoorsport, der völlig unabhängig ist von Inzidenzwerten", erklärt er und fügt an: „Sport ist für mich wichtiger als Blumen kaufen oder sich die Haare schneiden zu lassen.“

Während ihrer nächsten Sitzung am 24. März wollen die Kanzlerin und die Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Hotellerie und Gastronomie beraten. Fünf Tage später beginnen in Bremen und Niedersachsen die Osterferien. „Eine bodenlose Frechheit“, sagte Detlef Pauls, Bremer Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, am Nachmittag, „wenn es wirklich so kommt, und erst Ende März entschieden wird, ist das Ostergeschäft für uns gelaufen“. Weniger Sorgen um gelungene Ostertage machen sich die evangelische und die katholische Kirche. Beide sind froh, dass sie im Unterschied zum vergangenen Jahr wieder Gottesdienste feiern dürfen, wenn auch mit starken Einschränkungen. „Aber das hat sich in den vergangenen Monaten eingespielt“, sagt Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche.

Dass durch den Lockdown immer mehr Menschen psychisch an ihre Grenzen stoßen und der Frust über die Corona-Maßnahmen bei vielen wächst, belegen verschiedene Umfragen. Das bestätigt auch Christoph Sülz, Vorstandsmitglied der Psychotherapeutenkammer Bremen. „Seit dem Herbst haben wir eine neue Gruppe von Menschen am Ende ihrer Kräfte“, sagt er, „darunter viele Eltern, Beschäftigte in Pflegeberufen und in ihrer Existenz Betroffene wie Angestellte in Kurzarbeit.“ Nötig seien eine möglichst klare Kommunikation der Politik und eine hohe Verbindlichkeit der Schritte.