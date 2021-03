Schnelltests können vor Verwandtenbesuchen zusätzliche Sicherheit geben. (Zacharie Scheurer / dpa)

Seit rund einem Monat sind sie auf dem Markt: Corona-Schnelltests zum Selbstanwenden. Ihr größter Nachteil: Beinahe ebenso lange sind sie vergriffen. Einige Drogeriemärkte geben die Sets nur abgezählt heraus – sofern sie vorrätig sind. Bei den Discountern sind sie dem Vernehmen nach ausverkauft, auch in deren Online-Shops, desgleichen in Apotheken.

Mit der ersten Lieferung habe er rund 2000 Tests verkauft, sagt Klaus Scholz, Präsident der Bremer Apothekerkammer. Diese Woche habe er vergeblich auf Nachschub gewartet. „Es sind große Mengen im Umlauf, aber noch nicht da“, sagt Scholz. Dabei seien viele Laientests identisch mit den professionellen Varianten, die unterdessen verfügbar sind. „Es dauert wahrscheinlich einfach so lange, die ausführlichen Beipackzettel in China zu drucken“, vermutet der Apotheker.

Mehr zum Thema Kommentar über Corona-Schnelltests Auf Abstand Corona-Schnelltests helfen, sich sicherer zu fühlen. Aber höflich auf Distanz zueinander zu bleiben, darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, meint Justus Randt. mehr »

Wer ein schnelles Antigentest-Ergebnis braucht, kann sich an eines der zehn Corona-Testzentren in Bremen wenden, wo auch sogenannte PCR-Tests angeboten werden, die als zuverlässigste Methode gelten. Auf deren Ergebnis allerdings muss man rund zwölf bis 24 Stunden warten. Auch wenn die Impfzentren der Stadt und manche Labore an Ostersonntag und -montag geöffnet haben, könnte es knapp werden mit dem Verwandtenbesuch – bei dem die Abstands- und Hygieneregeln befolgt ohnehin werden sollten.

Zwischenzeitlich testen auch einige Apotheken Kunden im Schnellverfahren. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bremen weiß von aktuell 51 Ärzten und Fachärzten, die Schnelltests anbieten. In Testzentren in der Vahr und in Bremen-Nord hat die KV in den vergangenen drei Wochen, seit Inkrafttreten der Testverordnung, insgesamt 2562 Personen getestet. Der Anteil positiver Ergebnisse habe bei „weniger als zwei Prozent“ gelegen, teilt KV-Sprecher Christoph Fox mit. In der Messehalle 3 legen Zahlen der Gesundheitsbehörde ebenfalls eine Quote positiver Testungen im niedrigen einstelligen Bereich nahe.

Mehr zum Thema In der Apotheke oder daheim Wie valide sind die Corona-Schnelltests? Inzwischen muss man nicht mehr unbedingt ins Testzentrum: Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch daheim einen Corona-Test machen. Doch wie aussagekräftig sind ... mehr »

Laut Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitssenatorin, ist die Nachfrage nach den für die Bürger einmal pro Woche kostenlosen Antigen-Schnelltests gestiegen. Wie viele es bislang insgesamt waren, lasse sich nicht sagen. Zahlen lägen bislang allein für das gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz betriebene Testzentrum in der Messehalle 3 vor. Die anderen Zentren hätten zwei Wochen Frist für die Rückmeldung.

„Uns war erst mal wichtig, zu beginnen“, sagt Fuhrmann. Die Kapazität von 1000 Schnelltests am Tag ist seinen Angaben zufolge längst nicht ausgeschöpft. In Halle 3 sind demnach vom 11. bis zum 28. März insgesamt 5747 Schnelltests gemacht worden. 76 seien positiv gewesen und durch PCR-Tests überprüft worden. In 52 Fällen habe sich das Ergebnis bestätigt, einige Untersuchungen stünden noch aus. Eine ähnliche Quote wie bei den KV-Ergebnissen zeichne sich ab.

Andreas Dotzauer, Leiter des Laboratoriums für Virusforschung an der Uni Bremen, rät zur Vorsicht bei Schnelltests: „Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, ist das klar.“ Das sei zwar keine Diagnose, aber ein Verdacht, dem nachgegangen werden müsse. In diesem Fall werde eine zweiwöchige Quarantäne verhängt und ein PCR-Test zur Kontrolle verlangt. „Und wenn das Ergebnis negativ ausfällt, ist es keine Garantie, nicht selbst zum Überträger zu werden.“

Mehr zum Thema Ostern Corona-Schnelltests am Tag des Besuchs machen Testen, testen, testen ist ein Gebot der Pandemie. Wer zu Ostern Verwandtenbesuche plant, kann sich mit Schnelltests etwas zusätzliche Sicherheit holen. Der Zeitpunkt ... mehr »

Während der PCR-Test am empfindlichsten sei, brauche der Schnelltest große Mengen des Virus zum Nachweis. „Beim Selbsttest ist das noch einmal gesteigert“, sagt er Professor. Alle Schnelltests seien im Prinzip gleichwertig, was ihre Beschaffenheit angeht. „Der Unterschied liegt in der Probenentnahme. Geschultes Personal ist dazu besser in der Lage, als wenn man es selbst macht.“

Mariam Klouche, Professorin für Labormedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, weiß von derzeit rund 70 verschiedenen Schnelltests diverser Hersteller, die sich teils deutlich in der Anwendung unterscheiden. Deshalb sei es besonders wichtig, die Anleitung genau zu lesen, um den Test-Erfolg nicht zu gefährden, sagt die Geschäftsführerin des Bremer LADR-Labors. Ebenso wichtig sei aber, sich bewusst zu machen, dass diese Tests weniger zuverlässig seien als der „Goldstandard“ PCR mit einem Nasen-Rachen-Abstrich.

Schnelltests könnten falsch negativ ausfallen, aber auch falsch positiv. Ohnehin gelte: „Der Test ist nur so gut wie seine Anwendung.“ Für Andreas Dotzauer ist klar: „Ein Schnelltest ist besser als kein Test.“