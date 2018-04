Die AfD-Politikerin von Storch sollte auf ihr Bundestagsmandat verzichten, meint Markus Blume. Foto: Kay Nietfeld (dpa)

„Wenn Frau von Storch auch nur einen Funken Anstand und Verstand noch hat, soll sie ihr Mandat im Bundestag zurückgeben“, sagte Blume vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.

Von Storch hatte bei Twitter den Täter von Münster, einen gebürtigen Deutschen, als Nachahmer des „islamischen Terrors“ bezeichnet. Bei der Amokfahrt waren zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Der Täter erschoss sich anschließend selbst.

Es sei unverständlich, „wie von mancher politischer Seite versucht wurde, den Vorfall zu instrumentalisieren“, sagte Blume. „Wer dieses Ereignis in der Weise ausschlachtet, wie es Frau von Storch getan hat, der hat in einem Parlament in Deutschland nichts verloren.“ (dpa)