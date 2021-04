Das Bio-Pharma-Unternehmen Curevac geht von einem Einsatz seines Corona-Impfstoffs im Juni aus. (Sebastian Gollnow)

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac möchte seinen Corona-Impfstoff von Juni an einsetzen können. Sowohl die Beantragung der Zulassung als auch die Zulassung selbst erwarte das Unternehmen im zweiten Quartal dieses Jahres, sagte ein Sprecher von Curevac am Donnerstag in Tübingen. Die klinische Entwicklung befinde sich in der finalen Phase und die Daten für das rollierende Zulassungsverfahren durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) würden rechtzeitig erwartet, hieß es bei der Vorstellung der Geschäftszahlen 2020.

Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) plädiert derweil für eine Notfallzulassung des Curevac-Impfstoffs. Weil nicht alle Impfstoffe für alle Altersgruppen zur Verfügung stünden, müsse nun pragmatisch beim Impfen gehandelt werden. „Für die große Gruppe der unter 60-Jährigen können die Vektorimpfstoffe realistischerweise nicht eingesetzt werden. Für sie fehlt Impfstoff. Daher wäre deutsche Notfallzulassung von Curevac hier extrem hilfreich“, twitterte Lauterbach am Mittwoch. Die spätere EMA-Zulassung solle dann die Notfallzulassung ersetzen.

class="twitter-tweet"> class="twitter-tweet"> Wir brauchen

jetzt Pragmatismus beim Impfen. Für die grosse Gruppe der unter 60

Jährigen können die Vektorimpfstoffe realistischerweise nicht eingesetzt

werden. Für sie fehlt Impfstoff. Daher wäre deutsche Notfallzulassung

von Curevac hier extrem hilfreich href="https://t.co/hOl9Y29VIt">https://t.co/hOl9Y29VIt —

Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach)

14, 2021

charset="utf-8"> Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) href="https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1382300348304482304?ref_src=twsrc%5Etfw">April14, 2021charset="utf-8">

Grund für den Lauterbachs Vorschlag ist der Ärger um die Impfstoffe von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson, der die Impfkampagne in Deutschland stört. Deutschlands oberster Kassenarzt, Andreas Gassen, bezeichnete Astra-Zeneca bereits als den „umstrittenen“ Impfstoff und wehrte sich dagegen, dass auch Hausärzte ihn in großen Mengen impfen sollen.

Hintergrund der Aufregung um die Impfstoffe ist, dass Astrazeneca in Deutschland nur noch für die über 60-Jährigen empfohlen wird. Der Einsatz für Jüngere bleibt nach ärztlichem Ermessen bei Menschen ohne höheres Blutgerinnsel-Risiko freiwillig möglich. Der Grund für die Einschränkung ist, dass es zuletzt 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Astra-Zeneca-Impfung gab. 3,8 Millionen Mal wurde Astrazeneca inzwischen in Deutschland verimpft. Von den 42 Fällen sind 35 Frauen zwischen 20 und 63 Jahren betroffen gewesen. 8 Betroffene starben. In Dänemark wird die Impfkampagne nun ganz ohne das Präparat des britisch-schwedischen Unternehmens fortgesetzt.

Mehr zum Thema Briten schränken ein EMA empfiehlt Astra-Zeneca-Impfstoff weiter Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sieht in seltenen Fällen von Blutgerinnseln eine Nebenwirkung des Astra-Zeneca-Impfstoffs. Trotzdem empfiehlt sie das Präparat ... mehr »

Der von Curevac entwickelte Corona-Impfstoff CnCov wird derzeit in einer fortgeschrittenen Phase mit bis zu 40.000 Teilnehmern geprüft. In einer zusätzlichen Studie habe dieser zudem einen vollständigen Schutz vor einer tödlichen Infektion durch die zuerst in Südafrika aufgetauchte Virusvariante B.1.351 bewiesen, hieß es.

Zugleich hat das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2020 erneut hohe Verluste verzeichnet. Vor Steuern lag das Minus bei 129,8 Millionen Euro nach 100,1 Millionen Euro 2019, wie Curevac mitteilte. Zum Ergebnis nach Steuern gab es zunächst keine Angaben. Die Verluste seien vor allem durch die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung des Corona-Impfstoffs begründet. Zum Teil seien diese durch Fördergelder etwa des Bundes ausgeglichen worden. Dieser ist durch die Förderbank KfW seit Sommer 2020 zu knapp einem Drittel indirekt auch Eigentümer der Firma. Mit der Beteiligung wollte Berlin das Unternehmen gegen eine mögliche Übernahme aus dem Ausland absichern.

Der Umsatz von Curevac stieg 2020 von 17,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 48,9 Millionen Euro. Den hohen Anstieg begründete das Unternehmen unter anderem mit der Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen Glaxosmithkline. Beide Firmen kooperieren insbesondere bei der Entwicklung und Vermarktung der nächsten Generation des Corona-Impfstoffs. Mit diesem möchte Curevac vor allem die sich entwickelnden Virusvarianten in den Blick nehmen. Zusammen mit dem Pharmakonzern Bayer arbeitet Curevac daran, die erste Generation des Impfstoffs möglichst schnell und breit verfügbar zu machen. Die Europäische Union habe sich inzwischen 225 Millionen Dosen und eine Option auf 180 Millionen weitere Dosen gesichert, teilte Curevac mit.

Mehr zum Thema Beschaffung von Impfstoff EU-Kommission plant ohne Astra-Zeneca Die EU-Kommission will bei den nächsten Bestellungen von Corona-Impfstoffen vor allem auf die neuartige mRNA-Technologie setzen, die zum Beispiel Biontech/Pfizer und ... mehr »

Das Unternehmen geht davon aus, bis Ende des Jahres 300 Millionen Dosen seines Impfstoffs CnCov herstellen zu können und im Jahr 2022 bis zu einer Milliarde Dosen. Curevacs Impfstoff basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannter „messenger RNA“ (Boten-RNA).