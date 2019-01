In diesem Krankenhaus in Danzig wird Pawel Adamowicz derzeit behandelt. (Agencja Gazeta/Michal Ryniak/ Reuters)

Der Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er bei einer Messerattacke am Sonntagabend während einer Benefizveranstaltung erlitten hatte. Das bestätigte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Montag im polnischen Fernsehen TVN24.

Pawel Adamowicz war auf offener Bühne von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Hinter der Tat wird eine Racheaktion vermutet. Der Täter soll während des Angriffs gerufen haben, dass er unschuldig in Haft gewesen sei, hieß es unter Berufung auf Augenzeugen. Der 27-jährige Danziger, der Berichten zufolge wegen Banküberfällen eine mehr als fünfjährige Haftstrafe abgesessen hatte, wurde festgenommen. Am Montag will ihn die Staatsanwaltschaft vernehmen. Polnische Politiker verurteilten die Tat.

Adamowicz gehörte bis 2015 der derzeitigen Oppositionspartei Bürgerplattform PO an. Nach Angaben des Warschauer Innenministeriums wurde der Politiker nach dem Angriff reanimiert. Anschließend kam er ins Krankenhaus und wurde operiert, wie Adamowiczs Sprecherin Magdalena Skorupka-Kaczmarek sagte. Dort erlag Adamowicz nun seinen Verletzungen.

Auf in polnischen Medien verbreiteten Aufnahmen war zu sehen, dass der Angreifer nach der Tat auf der Bühne blieb und triumphierte, bis er vom Sicherheitspersonal überwältigt wurde. "Er hat sich gefreut", sagte eine Augenzeugin dem Sender TVN24. Der Mann sei nach seiner Haftstrafe noch nicht lange wieder auf freiem Fuß, berichteten Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Pole soll mit einer Medienakkreditierung in die Nähe der Bühne der Spendengala, auf der Adamowicz eine Rede gehalten hatte, gekommen sein.

Die Tat während einer bekannten Benefizveranstaltung der Organisation WOSP erschütterte ganz Polen. Bei dem jährlichen Event wird Geld für die Ausstattung von Kinderkrankenhäusern gesammelt.

Sieling: "Grausame Tat"

In Danzigs Partnerstadt Bremen hatte die Nachricht von der Messerattacke große Bestürzung hervorgerufen. Bremen und Danzig führen seit 1976 eine Städtepartnerschaft. Das Abkommen ist hauptsächlich als Bemühen um Wiedergutmachung und Aussöhnung mit den Opfern des Nationalsozialismus zu sehen. Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) und Bürgerschaftspräsident Christian Weber hatten das Attentat auf Adamowicz als verabscheuungswürdig verurteilt. (dpa/haf/var/rab)

++ Diese Meldung wurde um 15.08 Uhr aktualisiert. ++