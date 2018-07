Es ist (...) trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass dies geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.“ Diese Worte des damaligen Hamburger Oberbürgermeisters Olaf Scholz vor dem G 20-Sonderausschuss klingen mir noch immer in den Ohren und sorgen noch immer für Bauchgrummeln.

Es war schrecklich mit anzusehen, was meiner geliebten Heimatstadt widerfahren ist. Ich konnte Kolleginnen und Kollegen beobachten, die völlig erschöpft am Boden lagen – und ein Ende des Einsatzes war lange nicht abzusehen. 936 Kolleginnen und Kollegen fielen aggressiven Attacken schließlich zum Opfer, neun Einsatzkräfte wurden schwer verletzt.

Als junge Polizistinnen und Polizisten fordern wir von der Politik, das Sparen an der falschen Stelle aufzugeben. Tausende Stellen im Polizeivollzugsdienst und in der Polizeiverwaltung wurden gekappt. Für G 20-Hamburg sind auch die letzten Reserven der Polizei zusammengezogen worden. Das wollen wir künftig nicht mehr erleben. Also ist Investieren angesagt!

Selbst für fachfremde Beobachter war im Übrigen nicht zu übersehen, wie unterschiedlich die bundesweit angereisten Kräfte ausgestattet und ausgerüstet waren. Dazu kommen noch unterschiedliche Ausbildungen, unterschiedliche Versorgung und unterschiedliche Bezahlung. Wir wollen nicht länger akzeptieren, für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt zu werden. Wir plädieren für Gemeinsamkeit statt Unterschiedlichkeit!

Zurück zum Einsatz: Im Kontakt mit den aus ganz Europa angereisten Demonstranten wurde schnell klar, dass die meisten ihren Frust über die aktuelle Politik loszuwerden versuchten. Okay, soweit. Deren Glaubwürdigkeit litt jedoch erheblich, als sich Krawall suchende Heranwachsende mit teuren Markenklamotten vermummten, um im Schanzenviertel ein paar Steine zu werfen. Kapitalismuskritik könnte authentischer sein.

Die Aufarbeitung der Geschehnisse bleibt nach meiner Auffassung ernüchternd. Der Eindruck verfestigt sich, dass die Analyse des Sonderausschusses G 20 der Hamburgischen Bürgerschaft hintergründig dazu dient, sich eine gute Ausgangsposition für die Wahl 2020 in der Hansestadt zu ­schaffen.

Heute geht vieles wieder seinen gewohnten Gang. Man könnte fast glauben, es sei nichts Besonderes passiert im vergangenen Jahr. Das Bauchgrummeln ist geblieben …

Zur Person

Niels Sahling ist seit April der GdP-Bundesjugendvorsitzende. Der 28-jährige Schutzpolizist absolviert zurzeit die Ausbildung für den gehobenen Polizeidienst.