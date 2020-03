Andreas Klee ist Direktor des Zentrums für Arbeit und Politik an der Universität Bremen. (Christina Kuhaupt)

Andreas Klee: Die Rede der Kanzlerin ist unabhängig vom Inhalt als bewusst gewählte symbolische Handlung zu bewerten. Mit der Inszenierungsform der direkten Ansprache wählt sie eines der stärksten politische Mittel, das ihr zur Verfügung steht. Diese in der deutschen Politik sehr selten und bewusst gewählte Vorgehensweise soll die aktuelle Bedrohung in besonderer Art und Weise unterstreichen.

Bemerkenswert finde ich, dass sie mit der Orientierung an Solidarität und Vernunft die Vorgehensweise der Bundesregierung direkt auf Kernprinzipien der Demokratie bezieht. So politisch haben wir die Kanzlerin leider selten erlebt. Sie macht dadurch deutlich, dass alle in der Verantwortung stehen, und wir nur gemeinsam die Situation meistern werden. Ich finde diese Argumentation sehr angemessen. Und den deutlich besseren Ton, als mit martialischen Sprachbildern den Menschen weiter Angst zu machen. Ob sie den richtigen Ton getroffen hat, muss sich aber letztlich am Verhalten der Bevölkerung zeigen.

Sie bezieht sich bei diesem Vergleich nicht auf den Zweiten Weltkrieg als historisches Ereignis, sondern auf das solidarische Handeln der Bevölkerung in der Nachkriegszeit. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das Corona-Virus ist nicht mit dem Zweiten Weltkrieg zu vergleichen. Sie möchte damit ausdrücken – deshalb erwähnt sie in diesem Zusammenhang auch die Wiedervereinigung – dass wir erneut auf eine Art „Stunde Null“ zusteuern, deren ökonomische, soziale und kulturelle Herausforderungen noch nicht abzusehen sind, und nur als Gesellschaft bewältigt werden können. In diesem Sinne halte ich den Vergleich für angemessen.

Die Bundeskanzlerin hat in solchen Momenten die schwierige Aufgabe, die Vorgehensweise der Bundesregierung zwischen ihrer Richtlinienkompetenz und dem Ressortprinzip auszutarieren, welches den jeweiligen Bundesministerien die Verantwortung für ihre Angelegenheiten überträgt. Das heißt, sie muss eine geschlossene Vorgehensweise garantieren, ohne die Ministerien in ihrer Eigenständigkeit zu beschneiden und dadurch vielleicht fachlich notwendige Entscheidungen zu verlangsamen. Hinzu kommen die Koordinationen auf föderaler Ebene, also zwischen Bund und Bundesländern. Angesichts dieser komplexen Gemengelage erscheint das berühmte „Merkeln“ bislang gut zu funktionieren.

Ich finde ja. Die politischen Entscheidungen wurden allesamt gut begründet und durch eine transparente Datenlage unterfüttert. Es wird nach meinem Ermessen alles getan, um die Menschen mit aktuellen Informationen zu versorgen und diese verständlich darzustellen. Für viele Bürger ist es aktuell sicherlich beeindruckend, wie handlungsfähig Politik sein kann und wie wichtig plötzlich politische Entscheidungen werden können. Ansonsten blickt man ja eher mit einem müden Lächeln nach Berlin. Eine Restunsicherheit in bestimmten Bereichen ist sicherlich nicht zu verhindern. Dafür ist die Situation an sich, aber vor allem die Dynamik der Entwicklung, einfach zu unvorhersehbar.

Andreas Klee ist seit 2012 Direktor des Zentrums für Arbeit und Politik an der Universität Bremen. Der Professor für Politikwissenschaft beschäftigt sich mit politischer Beteiligung und Demokratiebildung.