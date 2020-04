Das Nato-Hauptquartier in Brüssel. (Kay nietfeld)

Auch wenn anfängliche Fehler gemacht worden sind – es wird Zeit, das Gerede über das in dieser Corona-Krise unsolidarische Europa einzustellen. Zwar haben die Mitgliedstaaten sich vor allem mit den völlig unnötigen und übereilten Grenzschließungen reflexartig eingeigelt. Aber trotzdem lief nach einigen Tagen die zunächst verweigerte gegenseitige Hilfe an. Inzwischen sind die Militärmaschinen der Mitgliedstaaten von EU und Nato in der Luft und bringen Patienten aus den Hochrisiko-Gebieten in Krankenhäuser anderer Länder, wenn die eigenen Kliniken überlastet sind. Niemand hat sich einen solchen Anlass gewünscht, dennoch ist es gut zu sehen, dass die Bevölkerung jetzt die Unterstützung der Allianz hautnah erleben kann.

Effizienter könnten, nach den ersten hektischen Tagen, die Bemühungen aber noch werden. Es macht keinen Sinn, dass die Beschaffungsämter der nationalen Armeen und zusätzlich der Nato ebenso wie die Regierungen und die Europäische Kommission sich gegenseitig die knappen Vorräte an Schutzausrüstungen und medizinischen Geräten wegkaufen. Und sicher ist nun auch der Zeitpunkt gekommen, über eine EU-weite Koordination der zur Verfügung stehenden Intensivbetten zu reden – die Kliniken und Hospitäler des Militärs eingeschlossen. Dass jede Regierung dabei zuerst an Kapazitäten für die eigene Bevölkerung denkt, ist nicht verwerflich. Dass aber noch mehr Angebote für schwerkranke Patienten aus unmittelbaren Nachbarländern bereitgestellt werden könnten, steht auch fest.

Für die Nato geht es darüber hinaus um die Sicherung ihrer ureigenen Aufgaben. Man ist Verpflichtungen gegenüber Partnern eingegangen – von Trainingsmissionen für inländische Sicherheitskräfte im Irak oder in Afghanistan bis hin zu der Frage, wie Sicherheit und Gefahrenabwehr der eigenen Mitglieder aufrechterhalten werden kann. Diese Frage stellt sich umso drängender, da einige Mitgliedstaaten ihre eigenen Kräfte im Inland binden. Der Einsatz von Soldaten für die innere Sicherheit sowie die Kontrollen der Ausgangssperren ist längst nicht überall so strikt verboten wie in Deutschland. In einem Ernstfall hätte die Allianz derzeit wohl größte Probleme, die notwendigen Truppen zusammenzubekommen. Das kann und darf nicht sein.

Das Bündnis wird zugleich mit seinem Selbstverständnis konfrontiert. Immer wieder rufen die Vereinten Nationen bei Krisen in Spannungsgebieten nach der Nato, um Waffenstillstände abzusichern oder verfeindete Blöcke voneinander zu trennen. In einigen Regionen sind die Soldaten unter der Nato-Flagge mehr im Zivilschutz tätig als rein militärisch. Da drängt sich in einer Krise wie dieser die Frage auf, ob das Bündnis außerhalb der Gemeinschaft wirklich tun soll, wofür es innerhalb der eigenen Grenzen der 30 Nationen genauso gebraucht würde. Die Außenminister der Nato müssen darauf antworten: Wofür kann und darf die Allianz eingesetzt werden, wenn ihre Mitglieder von einem unsichtbaren Feind wie einem Virus attackiert werden? Und wie viele ihrer Kapazitäten, ihrer schnellen Eingreiftruppen und Sonder-Brigaden soll sie für die Herausforderungen auf eigenem Boden abziehen?

Die Nato hat nie einen Hehl daraus gemacht, für jede Form von Angriff auf ihre Mitglieder zuständig zu sein. Deshalb wird die Pandemie auch das Bündnis verändern müssen. Wenn demnächst jener Reflexionsprozess beginnt, mit dem die Allianz nach der harschen internen Kritik sich selbst hinterfragt, muss auch darüber nachgedacht werden, welche Rolle das Bündnis bei einer zivilen Bedrohung spielen kann – und muss. Das wird zwar nicht zu einer Veränderung der Aufgabenstellung, ganz sicher aber der Fähigkeiten und der Kapazitäten für Hilfe und Unterstützung führen. Die laufende Diskussion über die Höhe der Nato-Beiträge der Mitgliedstaaten stellt sich künftig in einem ganz neuen Licht. Und außerdem sollten die Möglichkeiten, die das Bündnis hat, besser mit denen andere ziviler Institutionen abgestimmt werden. Die Allianz muss sich weiter entwickeln, weil sich die Bedrohungen für die Mitgliedstaaten und die übrige Welt gerade dramatisch verändern. Es gibt einen neuen Feind.