Mali. Begonnen hat alles mit ein paar Gewehrsalven in einer Kaserne der malischen Armee. Abgefeuert wurden die Schüsse in der Nacht auf den 18. August von rebellierenden Soldaten. Die setzten wenige Stunden später den Präsidenten Ibrahim Bouboucar Keita fest und erklärten sich zu den neuen Machthabern. Der Putsch blieb unblutig, doch die Demokratie in Mali ist damit erst einmal am Ende.

Hierzulande war das bislang eher eine Randmeldung – obwohl Mali aus deutscher Sicht nicht irgendein afrikanischer Staat ist. Das Land ist ein enger Partner der Bundesregierung und spielt in der Afrika-Strategie von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine wichtige Rolle. Im Rahmen der europäischen Mission EUTM beteiligt sich die Bundeswehr an der Ausbildung einheimischer Soldaten; im Norden unterstützt sie den UN-Einsatz MINUSMA. Das Ziel des derzeit größten Bundeswehreinsatzes: mehr „Stabilität“ in dem von islamistischem Terror geplagten Land.

Der Putsch in Mali bereitet einigen in Berlin allerdings ziemliches Kopfzerbrechen. Wer mit Fachpolitikern spricht, bekommt immer wieder ein Wort zu hören: Dilemma. Siemtje Möller, stellvertretende verteidigungspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, nennt es eine „außenpolitisch schwierige Situation“.

Der Grund: Die Groko will die Bundeswehrmission unbedingt fortsetzen. Besser gesagt: Sie muss – aus diplomatischen Erwägungen. „Der Einsatz ist für Deutschland als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat auch ein Vehikel, um interational Verantwortung zu beweisen“, sagt der Sicherheitsexperte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Selbst wenn die Bundesregierung wollte, könnte sie den Einsatz kaum beenden, ohne Kritik von Partnern wie Frankreich auf sich zu ziehen. Deutschland wird sich also mit den neuen Machthabern in Bamako arrangieren müssen.

Doch wie soll das gehen? Darf die Bundesregierung einfach so eine Militärjunta unterstützen? Und wie kommt sie aus dem Dilemma heraus?

Offiziell hat die Bundesregierung den Putsch pflichtgemäß verurteilt. Den Umsturz lehnt das Auswärtige Amt „als undemokratisches Instrument eines Machtwechsels“ ab. Zugleich sendet die Bundesregierung Signale aus, dass sie der neuen Staatsspitze in Mali helfen will. Deren Aufgabe sei es, Neuwahlen vorzubereiten sowie Terror, Korruption und Kriminalität zu bekämpfen, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. „Dafür wird es weiter der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bedürfen, an der sich auch Deutschland im Sinne einer Stabilisierung des Landes beteiligen wird.“

Keine Zusammenarbeit, aber Umgang

Eine „offizielle Zusammenarbeit“ dürfe es mit den Putschisten zwar nicht geben, sagt Möller. Es brauche aber einen „offenen Umgang“ – mit „gleichzeitigem höflichen Abstand“. Denkbar seien informelle Gespräche über die deutsche Botschaft oder das Konsulat.

Dass man in Berlin nicht weiter auf Distanz zur Junta in Bamako geht, hat Gründe. Der Putsch wird von großen Teilen der Malier getragen. Vielen im Land gelten die jungen Militärs als ehrenwerte Kämpfer gegen die korrupten Eliten – etwa der 37 Jahre alte Junta-Chef Assimi Goita, der 2008 einen Kompaniechef-Lehrgang der Bundeswehr besucht hat. Hinzukommt: Nach Druck der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas haben die Putschisten eingewilligt, in 18 Monaten wählen zu lassen. Ihre Übergangsregierung haben sie inzwischen zur Hälfte mit Zivilisten besetzt.

Deshalb sollte man das deusche Engagement in Mali jetzt erst recht ausbauen, sagt der FDP-Entwicklungspolitiker Christoph Hoffmann, der das Land Ende September besucht hat. „Deutschland und die EU sollten auf die neue Situation in Mali schnell und vor allem flexibel reagieren“, fordert er. „Es gilt, das idealistische Moment zu nutzen.“ Die Übergangsregierung brauche Beratung bei der Korruptionsbekämpfung, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) sollte für 2021 geplante Gespräche vorziehen. Das BMZ erkärt, seine Aktivitäten in Mali „regierungsfern und nah an den Menschen“ fortzusetzen.

Und die gut 1000 deutschen Soldaten in Mali? Für einen Abzug sieht die SPD-Politikerin Möller keinen Grund, auch weil die Putschisten die Truppen gerne im Land behalten wollen. Die Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger fordert, die wegen Corona ausgesetzte Ausbildung malischer Soldaten weiter zu pausieren. „Man sollte auf keinen Fall zu früh wieder damit anfangen“, sagt sie.

Wie es mit der „Stabilität“ in Mali aussieht, steht indes auf einem anderen Blatt. Die Sicherheitslage ist nach wie vor prekär, wie sich erneut diese Woche zeigte: Bei einem Angriff von Islamisten veloren am Montag zwölf malische Soldaten ihr Leben.