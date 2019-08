Mit dem „Gesetz zur Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags und zur Änderung von Verbrauchsteuer- und anderen Gesetzen“ wurde zum 1. Juli 1991 der Solidaritätszuschlag mit 7,5 Prozent auf die Einkommen- und Körperschaftsteuerschuld befristet bis 30.6.1992 eingeführt. Zielsetzung war (Bundestagdrucksache 12/403): „Vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Weltlage (Entwicklungen im Mittleren Osten, in Südost- und Osteuropa und in den neuen Bundesländern), die die Bundesrepublik Deutschland verstärkt in die Pflicht nehmen, müssen zur Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben die Haushaltseinnahmen des Bundes verbessert werden.“

Anfänglich war der Aufbau Ost also nur eine von insgesamt drei Begründungen für die Ergänzungsabgabe nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG, die ohne Bundesratszustimmung nur dem Bundeshaushalt zufließt und wie jede Steuer haushaltsrechtlich ohne Zweckbindung in den allgemeinen Haushalt fließt zur Finanzierung allgemeiner Aufgaben. Ab 1995 wurde die Ergänzungsabgabe, diesmal mit Fokus auf die Deutsche Wiedervereinigung, wiedereingeführt mit 7,5 Prozent und 1998 auf 5,5 Prozent gesenkt.

In der Vergangenheit wurde viel über neue Begründungen ab 2020 diskutiert. Verschuldungs-Soli zur Finanzierung eines Entschuldungs-Fonds, Infrastruktur-Soli, Bildungs-Soli, Soli für „gleichwertige Lebensverhältnisse“. Bereits 1954 hatte der Gesetzgeber angemerkt, dass mit einer Ergänzungsabgabe nur zeitlich befristete, besondere Finanzbedarfe (Bedarfsspitzen) zu finanzieren seien. Darauf hat jüngst auch der Bundesrechnungshof hingewiesen. Während ein Nationales Entschuldungsprogramm (etwa für Kommunen) eine temporäre Bedarfsspitze darstellen könnte, liegen bei allen anderen diskutierten Zwecken eher reguläre Aufgaben des Staates zugrunde.

Reguläre Aufgaben werden über das „normale“ Steuersystem finanziert. Fehlen Mittel, dann ist über eine Integration des bisherigen Soli-Aufkommens in den normalen Einkommen- und Körperschaftsteuertarif zu diskutieren. Mit dem Effekt, dass dann neben dem Bund auch Länder und Gemeinden direkt und indirekt (die Kommunen sind indirekt über den Kommunalen Finanzausgleich an der Körperschaftsteuer beteiligt) profitieren würden und anstehende Aufgaben im Bereich Infrastruktur, Bildung und Wissenschaft angehen könnten. Dies wäre auch eine Stärkung des Föderalismus, da Länder und Gemeinden unabhängig Finanzmittel erhalten würden und nicht zum Beispiel über Mischfinanzierungen nach Art. 104c GG vom Bund abhängig wären.

Zur Person

Unser Gastautor

ist ist Professor am Institut Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen, zuständig für Regionalentwicklung und Finanzpolitik. Der 48-Jährige ist Mitglied der Bremer Grünen.