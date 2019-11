Kein Ende der Proteste: Auch die Hafenarbeiter in Concepion fordern Sozialreformen. (Sebastian Brogca/DPA)

Manchmal sind die Chilenen selbst noch überrascht von dem, was da gerade in ihrem Land passiert. Was vor drei Wochen mit einem Akt des zivilen Ungehorsams gegen die Erhöhung der U-Bahn-Preise begann, hat sich rasend schnell zu einer sozialen Explosion entwickelt. Was wir in Chile, das einmal als gesellschaftliches und ökonomisches Vorbild für ganz Lateinamerika galt, sehen, ist eine Rebellion gegen die Lebensumstände, das politische System, die Verfassung und vor allem das, was die Angelsachsen „crony capitalism“ nennen, kapitalistische Vetternwirtschaft.

Ein ganzes Land ist auf der Straße, protestiert und zerstört vor allem die Symbole dieses Kapitalismus; aber es ist auch kreativ, will verändern und Chile zu einem besseren Land machen. In den „Bürgerräten“, den spontanen Versammlungen auf Nachbarschafts-, Betriebs- und Freundesebene, entstehen gerade die Ideen für ein gerechteres und gleicheres Land. Von der Politik wollen die Menschen dabei nichts wissen, weil das Vertrauen in die Regierung, in die etablierte Politik überhaupt und die Parteien von rechts bis links ohnehin dahin ist. Es geht den Chilenen nicht um 30 Pesos mehr für das U-Bahn-Ticket, es geht ihnen um 30 Jahre systematisierte Ungerechtigkeit.

Denn der schmale Andenstaat ist das „Nordkorea des Neoliberalismus“, wie der ehemalige chilenische Diplomat Gabriel Gaspar sagt. Ein Land mit zementiertem Modell einer ultraliberalen Marktwirtschaft, in dem der Staat nur als Privatisierer auftritt, ein System, das niedrige Löhne, hohe Lebenshaltungskosten, ein gewinnorientiertes Bildungs- und Gesundheitssystem sowie privatisierte Pensionskassen bedeutet und das für viele Chilenen längst unerschwinglich ist. Das Modell stammt aus den Zeiten der Diktatur von Augusto Pinochet (1973 bis 1990) und ist in der Verfassung von 1980 zementiert. Der US-Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedmann und seine Chicago-Boys verwandelten Chile seinerzeit in ein neoliberales Paradies, in dem die Privatwirtschaft alle Rechte, aber kaum Pflichten hat, Ressourcen nach Belieben ausbeuten darf und in dem sogar das Wasser privatisiert ist. Wenn man den jungen, alten, gebildeten und weniger gebildeten Chilenen in diesen Tagen zuhört, dann kehren immer die gleichen Begriffe wieder. Man fühle sich „ausgepresst“ und „vom System missbraucht“.

Chile, das nach der Rückkehr zur Demokratie vor exakt 30 Jahren, stets bewundert wurde, in dem die Wirtschaft wuchs, die Armut zurückging und in dem immer mehr Menschen den Sprung in die Mittelklasse geschafft hatten, gilt nun plötzlich als ein unmenschliches Modell, in dem sich die Eliten bereichern und das Volk den Aufstieg nur über Pump schafft.

Die fünftgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas wuchs seit 2010 immer, mal um nur 1,3 Prozent, aber mal auch um 6,8 Prozent, jedenfalls meist über drei Prozent. Aber es ist ein vor allem auf Rohstoff-Export basiertes Wachstum, an dem nur ganz wenige partizipieren. Es ist ein rechtes, ultraliberales Modell, in dem Big Gouvernment und Big Business gemeinsame Sache für die Eliten machen und soziale Mobilität verhindern. Chile ist eines der ungleichsten Länder der Welt, in dem ein Prozent der Bevölkerung über mehr als ein Viertel des Reichtums verfügt, während der Großteil der Bevölkerung mit rund 430 Euro Mindestlohn über die Runden kommen muss.

In dem Andenstaat sind die Serviceleistungen privatisiert und so teuer wie in Europa. 70 Prozent der Gesellschaft sind verschuldet, Millionen Absolventen verlassen schon die Unis mit Verbindlichkeiten, die sie ihr halbes Leben abzahlen müssen. Von all dem haben die Chilenen die Nase voll, zumal wenn sie sehen, dass Senatoren und Abgeordnete rund 8430 Euro netto verdienen, zuzüglich bis zu 24 000 Euro an Personalkosten, Sozialleistungen und Ausgaben für externe Berater.

Angesichts solcher Frechheiten versteht man, dass Rentner auf die Straße gehen, die mit zum Teil 150 Euro im Monat auskommen müssen. Wenn dieser Aufruhr etwas auszeichnet, ist es dass er quer durch die Gesellschaft geht, quer durch alle Berufsgruppen, Alter und politische Überzeugungen.

In den drei Wochen des Protests haben die Chilenen mit ihrer Rebellion mehr erreicht als Nicaraguaner und Venezolaner mit ihren monatelangen Aufständen. Präsident Sebastián Piñera wackelt und wandelt zwischen „hartem Hund“ und „nachgiebigem Landesvater.“ Aber seine politische Agenda ist erledigt. Er hat noch zwei Jahre an der Macht, aber er sollte zurücktreten und den Weg für Neuwahlen freimachen.