Die Mission Merkel IV stand von Anfang an unter keinem guten Stern: ein dürftiges Wahlergebnis der Kanzlerinnen-Partei, erst recht der kleinen schwarzen Schwester in Bayern, dann das erfolglose Ringen um eine Jamaika-Koalition. Schließlich – nach zähem weiteren Gewürge – ein Bündnis der Verlierer, das so eigentlich niemand wollte. Die Wähler nicht, die Union samt Kanzlerin nicht und die schwer gerupften Sozialdemokraten nur mit allergrößten Bedenken. Und dann läuft nach nicht einmal 100 Tagen auch noch der kleinste „Partner“ dieser Notgemeinschaft, die CSU, Amok. Ist da überhaupt noch etwas zu retten?

Muss wohl, denn was sind die Alternativen? Neuwahlen? Dann würde Deutschland mindestens ein weiteres halbes Jahr als Führungspartner in Europa ausfallen. Statt außenpolitisch zu gestalten, wäre es vor allem mit sich selbst beschäftigt – ein geradezu obszöner Luxus in diesen Zeiten. Vor allem aber: Es würde sich durch Neuwahlen innenpolitisch kaum etwas ändern. Mittelt man die Umfragen der letzten Wochen, blieben Union, SPD, Linke und AfD etwa auf dem Niveau des letzen Wahlabends. Die Grünen würden leicht zulegen, die FDP leicht verlieren.

Ja, die „Kenia-Option“: Die quengelige CSU endlich raus aus Union und Regierung, die durchaus willigen Grünen nach kurzem Nachverhandeln des Koalitionsvertrages rein. Das ist sehr verlockend für alle, die meinen, dass diese Republik immer noch aus dem Berliner Kanzleramt und nicht aus der Münchner CSU-Zentrale regiert werden muss. Vermutlich ist das die große Mehrheit der Bevölkerung.

Doch die CSU wird ihnen diesen Gefallen nicht tun. Inzwischen muss deren Strategen einleuchten, wie sehr sich Seehofer und Söder vergaloppiert haben. Die Drohung mit einem Bruch ist eine Platzpatrone: Regierungsbeteiligung aufgeben, um am Ende sogar ein durch die Grünen liberalisiertes Asylrecht zu bekommen? Na, viel Glück im Wahlkampf damit! In Wahrheit tickt die Uhr nicht für Merkel, sondern für das Macho-Duo der CSU. Sie müssen bis zum Ende des EU-Gipfels am 29. Juni eine stimmige Antwort darauf finden, warum sie sich weiter der Richtlinienkompetenz der Kanzlerin fügen – selbst wenn der Gipfel kein der CSU genehmes Ergebnis erreichen sollte.