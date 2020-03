Die Erwartungen an die Rentenkommission waren groß, die Messlatte wurde auch von politischer Seite sehr hoch gehängt. Unter dem Motto „Verlässlicher Generationenvertrag“ startete vor knapp zwei Jahren die Mission „Rettet die Rente“, wie damals der „Spiegel“ ziemlich großspurig schrieb. Aber auch Arbeitsminister Hubertus Heil war sich nicht zu schade, vollmundig von einer „Großreform“ zu sprechen.

Gemessen an dieser Anspruchshaltung ist das jetzt vorgelegte Ergebnis eine herbe Enttäuschung. Es bewegt sich zumeist innerhalb des politisch vorgegebenen Rahmens; die von Union und SPD im Koalitionsvertrag festgelegten Haltelinien beim Rentenbeitrag und beim Rentenniveau hat die Kommission letztlich nur über das Jahr 2025 fortgeschrieben: für weitere sieben Jahre.

Bei der Rente ändert sich nichts

Die Befürchtungen, dass die Koalition mit dem Vertagen wichtiger grundsätzlicher Reformentscheidungen wertvolle Zeit verspielt hat, werden durch diese Expertenempfehlungen nur bestätigt. An durchgerechneten Szenarien hat es auch vor zwei Jahren nicht gefehlt. Was fehlte, war allerdings der politische Wille, die zentralen Fragen in der Altersvorsorge endlich anzupacken und nicht nur immer wieder zu vertagen. Expertenkommission können nur beraten, es liegt an der Politik, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Was jetzt bleibt, lässt sich so zusammenfassen: Bei der Rente ändert sich im Wesentlichen nichts. Alles Nähere regelt vielleicht mal ein Bundesgesetz.

Also werden sie weitergehen, die Endlos-Debatten über eine Rente mit 69, über eine Anhebung oder Absenkung des Rentenniveaus, über die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung und über die Ausweitung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Das eigentliche Problem aber, nämlich was passiert nach 2025, ist vertagt worden. Diese Frage wird 2032 auf Wiedervorlage gelegt. Bis dahin kann die Politik sich weiter um grundsätzliche Entscheidungen herum mogeln. Und mit ziemlicher Sicherheit wird auch wieder zwei Jahre vorher eine Regierungskommission einberufen, die dann – aber wirklich – den großen Wurf aus dem Hut zaubern soll.

Hubertus Heil sprach angesichts der Erwartungen an die Rentenkommission von einer "Großreform". Das Ergebnis der Arbeit ist aber enttäuschend, schreibt Hans-Ulrich Brandt (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Besser wäre es daher gewesen, Union und SPD hätten zum Start ihrer erneuten Regierungspartnerschaft nicht den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Lediglich zwei magere Seiten finden sich im 177 Seiten langen Koalitionsvertrag zur Rente. Darin wurde das Thema Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung bequem ausgelagert an die Expertenkommission. Und zu allem Überfluss wurde mit der Grundrente auch noch das wichtigste sozialpolitische Projekt der Koalition in wenigen Zeilen so schlampig geregelt, dass sie jetzt womöglich an der ungeklärten Finanzierung scheitert. Die Rentenpolitik ist wahrlich kein Ruhmesblatt dieser Regierung.