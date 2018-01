In der Bremischen Bürgerschaft und im Institut français Bremen werden Titelseiten von „Charlie Hebdo“ ausgestellt. (Bürgerschaft)

Warum war es Ihnen ein so großes Anliegen, eine Charlie-Hebdo-Ausstellung nach Bremen zu bekommen?

Christian Weber: Nach dem Terroranschlag auf die Pariser Redaktion vor drei Jahren hat es große internationale Anteilnahme mit den Angehörigen der zwölf Todesopfer und eine breite Welle der Solidarität gegeben. Wir in der Bürgerschaft organisierten spontan eine Gedenkfeier, die natürlich damals auch hochgradig gefährlich war. Mit Schildern und Rufen „Nous sommes Charlie“ signalisierten Hunderte von Bremerinnen und Bremern, dass wir fest an der Seite der trauernden französischen Nation und zu unseren gemeinsamen Werten stehen, dazu gehört die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Redaktion hat sich Monate später für das Bremer Verhalten herzlich bedankt. Im Juli 2016 habe ich dann Charlie Hebdo besucht.

Wie haben Sie den Besuch bei der Redaktion des Magazins erlebt? Wie haben Sie sich gefühlt?

Christian Weber (Christina Kuhaupt)

Es war kompliziert, die neue Adresse des Standortes der Redaktion herauszubekommen. Zudem war der Ort quasi ein anonymer Hochsicherheitstrakt in Paris. Ich war mit dem Leiter des Instituts français Bremen, Philippe Wellnitz, und Bürgerschaftssprecher Horst Monsees in Frankreich. Um in die Redaktion zu kommen, mussten wir durch Kontrollen des Militärs und der Polizei, durch Schleusen und mehrere Gebäude – das war schon etwas gruselig. Als wir zusammen mit den Zeichnern und Schreibern an einem Redaktionstisch saßen, bewegt einen die Vorstellung sehr, dass in so einer Situation Menschen mit Maschinengewehren erschossen wurden. Das geht nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich habe mich hervorragend mit den Redakteuren verstanden, es war eine freundschaftliche Diskussion. Das ermutigte mich, ihnen eine Ausstellung in der Bremischen Bürgerschaft anzubieten. Nur einen Tag später sagte dann die wunderbare Zeichnerin Coco zu.

Gab es Kontroversen, ob man diese Ausstellung nach Bremen holen soll?

Die Sympathie für Charlie Hebdo und für Satire stand immer außer Frage. Der Vorstand der Bürgerschaft hat die Ausstellung einhellig beschlossen. Natürlich haben wir viel über die Sicherheit nachgedacht, schließlich war es die Redaktion Charlie Hebdo, die Mohammed-Karikaturen veröffentlichte und die von terroristischen Islamisten weggebombt werden sollte.

Waren sich auch parteiintern in der SPD alle einig?

Ja! Bremen stellt sich gegen Antisemitismus und Rassismus, wie man auch bei vielen Veranstaltungen auf dem Marktplatz gesehen hat. In Sachen Presse- und Meinungsfreiheit herrscht auch parteiübergreifend eine große Einigkeit.

Müssen die Sicherheitsvorkehrungen für die Ausstellung verschärft werden?

Wir stehen eng mit der Polizei in Kontakt, die ausführliche Gefährdungsanalysen erstellt und uns in jeder Hinsicht zur Seite steht. Wir werden unser Sicherheitspersonal zumindest zur Eröffnung am Sonntag aufstocken und sehr genau darauf achten, dass die Besucher kein Gepäck, keine Rucksäcke mit in die Ausstellung nehmen.

Wie wollen Sie es schaffen, dass sich auch Andersdenkende mit den ausgestellten Karikaturen auseinandersetzen und sachlich damit beschäftigen?

Wir werden Führungen anbieten und wenn immer es möglich ist, mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Auch ich persönlich möchte das tun. Zudem setze ich auf die Kooperation mit dem Institut français Bremen, die sich in der Vergangenheit schon überaus bewährt hat. Ich werde nicht vergessen, als vor drei Jahren während der Charlie-Hebdo-Gedenkveranstaltung mehrere Gäste zu mir kamen und sagten: „Ich mag den Humor von Charlie Hebdo nicht, aber ich unterstütze die Redaktion als freie und Themen überspitzende Meinungsverbreiterin.“ Das ist für mich der Ansatz.

Gibt es Kooperationen mit Schulen oder Vereinen, damit sich nicht nur diejenigen mit dem Thema beschäftigen, die es sowieso schon getan haben?

Wir erleben seit einiger Zeit, dass immer mehr Schulklassen und ihre Lehrer durch unser Haus geführt werden wollen und sich für die Bürgerschaft interessieren. Denen bleiben natürlich unsere wechselnden Ausstellungen nicht verborgen. Charlie Hebdo wird da sicherlich besonders reizvoll sein, schon allein von der Optik her. Wir werden das Gespräch mit den Schülern suchen.

Wie wollen Sie einen gesellschaftlichen Diskurs rund die Ausstellung und das Thema Meinungsfreiheit herstellen?

Wir möchten während der Ausstellungsdauer sehr gerne die eine oder andere Veranstaltung zu dem Thema, aber auch zu Verständigung und Toleranz, durchführen. Das ist bereits in die Wege geleitet worden.

In der Gemeinschaftsausstellung werden 150 zum Teil sehr provokative Karikaturen von „Charlie Hebdo“ zu sehen sein. (Bürgerschaft)

Wie wollen Sie Charlie Hebdo zu einem Bremer Thema machen? Und warum ist es überhaupt ein Thema für Bremen?

Was wir in Bremen zum Thema machen wollen, sind Karikaturen und politische Satire. Beide reiben sich an der Realität und machen Realität auf besondere, präzise Art verständlich. Sie sind ein wertvoller Teil unserer Kommunikation. Und ich darf darauf hinweisen, dass die Bremische Bürgerschaft schon seit Jahren regelmäßig Karikaturenausstellungen organisiert und anbietet. Wir werden das weiterhin tun, auch weil sie ein Markenzeichen der Bürgerschaft geworden sind.

Also glauben Sie auch, dass die Bremer den französischen Humor von Charlie Hebdo verstehen?

Vielleicht ist er uns manchmal zu beißend, deftig, zu verstörend. Charlie Hebdo hat ja nach nur einem Jahr die deutsche Ausgabe wieder einstellen müssen, weil sie nicht ausreichend verkauft wurde. Das finde ich sehr schade. Ich habe eine Karikatur von einem weinenden Martin Schulz im Gedächtnis. Darunter schrieb der Zeichner: „Die Deutschen waren nicht reif für Charlie Hebdo – für mich auch nicht.“ Da ist wohl etwas dran.

Wie beurteilen Sie die Meinungsfreiheit in Bremen?

Ich bewerte sie als sehr gut und sehe sie für Bremen nicht in Gefahr. Karikaturen sind vor allem für die Politiker ein Spiegel dessen, was sie tun oder nicht tun.

Gibt es Themen, worüber sie nicht lachen können? Über die nicht gelacht werden darf?

Antisemitismus und Rassismus.

Wie ist es für Sie, wenn Sie komisch überzeichnet in einer Karikatur dargestellt werden? Können Sie über sich selbst lachen?

Die Karikaturen, die sich mit mir und meinem Verhalten beschäftigt haben, fand ich sehr wohl zum Lachen – und ich konnte auch selbst darüber lachen, wenn auch mit einem zarten Stich in der Magengrube.

Das Interview mit Christian Weber führte Pascal Faltermann.

Zur Person:

Christian Weber ist seit 45 Jahren Sozialdemokrat und seit 1999 Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Zuvor war der 71-Jährige vier Jahre lang Vorsitzender der SPD-Fraktion. Mitglied des Parlaments ist Weber seit 1990.