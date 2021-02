Soweit das Auge reicht: Auch im Containerterminal der Stadt Qinzhou werden Waren für Europa verladen. (Xu Zhiyan / dpa)

Die Kritik fällt vernichtend aus. Seitdem das Investitionsabkommen zwischen der EU und China am Tag vor Silvester 2020 plötzlich aus dem Hut gezaubert wurde, hagelt es Reaktionen, die vor allem eines sind: vernichtend. Kaum jemand glaubt daran, dass Peking die oft genug schwammigen Formulierungen, in denen lediglich von „Bemühungen“ die Rede ist, verlässlich mit dem Inhalt füllt, den sich die Europäer davon erhoffen. In einem Brief, den mehr als 100 China-Experten, Wissenschaftler und Aktivisten an die Europäische Kommission gerichtet haben, ist offen von einer „naiven Annahme über den Charakter der Kommunistischen Partei Chinas“ die Rede.

Das darf niemanden verwundern: Wer zum Beispiel jahrelang Minderheiten wie die Uiguren verfolgt und ausgebeutet hat, stößt mit seiner Zusage auf Unglauben, künftig die Zwangsarbeit abschaffen zu wollen. Und wer in Hongkong die Demokratiebewegung durch willfährige Handlanger bekämpft und deren Vertreter inhaftiert, kann wohl nicht ernsthaft von der Bereitschaft zur Öffnung sprechen.

So stehen sich in Brüssel diejenigen gegenüber, die dieses Investitionsabkommen als rein wirtschaftliches Dokument mit größeren Freiheiten für die westlichen Unternehmen loben, und die anderen, die sich von jedem Vertrag erhoffen, den die Europäische Union mit Peking abschließt, dass er zu einem neuen, offenen, demokratischen China führt.

Nun wissen gerade die Deutschen, dass das politische Prinzip des „Wandels durch Annäherung“ durchaus viel bewirken kann. Die damalige neue Ostpolitik der Regierung von Willy Brandt war ein Meilenstein auf dem Weg zum Ende des Eisernen Vorhangs und der DDR. Auf eine vergleichbare Entwicklung mit Peking zu hoffen, erscheint allerdings gewagt, wenn nicht gar naiv.

Für Peking zählen allein ökonomisch lukrative Perspektiven. Das war beim Megaprojekt der Seidenstraße so, und das zog sich auch wie eine rote Linie durch die bisherige Zusammenarbeit zwischen den europäischen Hauptstädten und Peking. Die Kommunistische Partei verfolgt ihren Plan, der nicht auf politische Annäherung und schon gar nicht auf demokratische Reformen angelegt ist, sondern auf größtmöglichen Nutzen für das eigene Regime. Der Protektionismus eines Donald Trump war eine Kleinigkeit gegen den strikten Dogmatismus Pekings.

Für die Europäer steht bei diesem Thema zugleich ihre Nähe zu den USA auf dem Spiel. Zwar neigen einige EU-Vertreter dazu, vor lauter Erleichterung über die Abwahl von Trump von Präsident Joe Biden so etwas wie ein Wunder an Nähe und Offenheit zu erwarten. Schon ist von einem neuen Freihandelsabkommen wie TTIP die Rede. Aber das wird ein Wunschtraum bleiben. Die EU sitzt zwischen allen Stühlen, weil jede Annäherung an Peking oder Washington Konsequenzen für das Verhältnis zur jeweils anderen Seite hat.

Das heißt nicht, keine neuen Strategien zu wagen. Aber diese müssen verbindlich, verlässlich und nachprüfbar sein. All das trifft auf das EU-China-Abkommen nicht zu. Es stimmt zwar, dass viele in Europa jeden Handelsvertrag gerne zu einer Art Grundlagenvertrag über Demokratie, soziale und gesellschaftliche Rechte machen würden. In einer idealen Welt wäre das wünschenswert. Aber diese Welt ist nicht ideal. Also bleibt der EU kaum eine andere Chance, als mit dem wenigen, was sie ausrichten kann, die Wirklichkeit zu gestalten. Doch selbst dafür erscheint dieser Vertrag nicht geeignet, weil die Union nicht die Augen vor den Menschenrechtsverletzungen verschließen darf.

So bleibt die große Hoffnung, dass die Europäer Konsequenzen ziehen. Dieses Abkommen darf in der jetzigen Form nicht in Kraft treten. Es muss entweder bei den Beratungen im Europäischen Parlament oder bei den Diskussionen in den Volksvertretungen der Mitgliedstaaten nachgebessert werden. Ein Scheitern erscheint zwar undenkbar, weil dies die Beziehungen zu Peking um Jahre zurückwerfen würde. Aber es muss trotzdem mehr erreicht werden, damit die Zusagen verbindlich bleiben.