Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. (Reiner Zensen / imago)

Als man Drosten im Februar zum letzten Mal öffentlich Hände schütteln sah, musste man noch auf zwei Zeilen erklären, wer er war. Dann schlüpfte er in eine Rolle, für die es keine Stellenbeschreibung gab. Drosten hat dem Coronavirus ein Gesicht gegeben – sein eigenes. „Ich rufe ihn mal eben an“, sagte der Kollege, aber da galt seine alte Handy-Nummer schon nicht mehr.

Christian Drosten hatte die Konjunktur seiner extrem spezialisierten Forschung zu den Coronaviren schon in andere Sphären katapultiert. Eine Laune der Evolution hatte ausgerechnet sein Fachgebiet ganz nach oben gebracht. Und so ist ein völlig unwahrscheinlicher Akteur, der nicht darum gebeten hatte, zum Gesicht des Jahres geworden.

Mehr zum Thema Sorge vor mehr Todesopfern Drosten und Kollegen warnen vor Konzept der Herdenimmunität Der Berliner Virologe Christian Drosten und andere Kollegen stellen sich entschieden gegen ... mehr »

Die einen verehren ihn, die anderen hassen ihn. Jemand tätowierte sich das Bild des Wissenschaftlers auf den Körper, jemand anders schickte ihm Blut: „Trink das.“ Er sei schuld an den Schulschließungen und am Suizid des hessischen Finanzministers, warf man ihm vor. Als der im September in seinem Büro interviewt wurde, hatte er das Schild von seinem Institutsgebäude abgeschraubt, die Angriffe waren zu heftig geworden. „Bitte schreiben Sie nicht, wo das Institut sich befindet“, sagte die Presseabteilung.

Doch für Drosten rundet sich das Jahr: Am Sonntag begannen die Impfungen mit einem rasant entwickelten Stoff, auf den auch er gehofft hatte. Drosten selbst hat im Oktober zum zweiten Mal das Bundesverdienstkreuz entgegengenommen und diverse Medienpreise für Kommunikation. Gleich zu Beginn im Februar setzte eine paradoxe Entwicklung ein: Während die Person selbst immer schwerer erreichbar wird, kommen plötzlich alle mit ihm in Berührung. Sie wachen auf – zu seiner Einschätzung der Lage. Während Deutschland im März im ersten Lockdown verstummt, spricht Drosten weiter. Jeden Tag findet er im NDR-Podcast eine halbe Stunde Zeit für Erläuterungen. Im ganzen Land gehen Leute joggen mit seinem Podcast im Ohr. Freiwillig.

Mit Hintergrund

Wie konnte Drosten zu einer so tröstlichen Figur werden? Einer, an den die Leute sich wenden wollten? Zunächst: Es ist selten, dass so viel Hintergrund im Vordergrund steht. Dort stehen normalerweise Leute, die man „Entscheider“ nennt. Deren Kompetenz liegt darin, dass sie sich Entscheidungen zutrauen, obwohl sie mit den Hintergründen nicht so vertraut sind.

Der ehemalige Messdiener aus dem Emsland, der auf einem katholischen Gymnasium gelernt und seine Kindheit lang immer sehr viel auf dem Bauernhof der Eltern mitgearbeitet hat, sagt, er habe es als seine Pflicht begriffen, in dieser Situation zu reden. Weil er ja nun einmal so tief im Stoff steckt, sich jahrelang damit befasst hatte. Er hatte schon 2003 das Sars-1-Virus mitentdeckt. Für den Erfolg der Eindämmung der Pandemie würde es auch wichtig sein, wie man das Wichtige kommunizierte. Quasi als „nicht-pharmazeutische Intervention“. Damit jeder die Maßnahmen begreifen kann.

Mehr zum Thema 15 Personen werden geehrt Verdienstorden für Christian Drosten Am Tag der Deutschen Einheit verleiht Bundespräsident Steinmeier den Verdienstorden an 15 ... mehr »

In seinem Podcast besteht Drosten auf jede Menge Inhalt, den man kaum verkürzen könne in seiner Komplexität. Er liefert reines Wissen, hoch spezialisiert. Und nur weil er es sofort verfügbar hat, ist es auch blitzschnell in Beziehung zu setzen zu jeder neuen Entwicklung, jeder Studie, jedem Puzzlestück, das aus der Welt hinzukommt.

Es ermüdet überhaupt nicht, ihm dabei zu folgen, wie er immer tiefer in die Materie eindringt, getragen von der manchmal beinah kindlichen Begeisterung des Professors. Und die Leute folgen ihm bei Twitter. Sie folgen ihm in die Tiefen seiner Argumentation. Und am Ende befolgen viele auch seinen Rat.

Drosten wirbt nicht für seine Person oder seine Meinung. Sein Reden ist eine Suchbewegung. Klappern gehört nicht zum Handwerk. Und diese Konzentration ohne Begleitgeräusche entwickelte ihren eigenen Sog. Der Erfolg des millionenfach gehörten Podcasts zeigt auch, dass man den Leuten ruhig komplexere Informationen zumuten kann. Sie saugen sie nämlich auf. Und das verwundert viele. Hatten wir nicht zuletzt den Eindruck, in einer Zeit der Blender zu leben? In der Kompetenz vor allem erst einmal behauptet wird? Wenn man nur lange genug die Form behaupte, würde sich der Inhalt schon einstellen, heißt es oft. Man müsse heute nichts mehr wissen, wird gesagt, es reiche zu wissen, wo etwas steht.

Drosten ist die lebende Antithese zu all dem. Es kommt eben doch auf Inhalte an. Und viele finden, dass sie in Drosten ihre ideale Form gefunden haben: in seiner überlegten Art, in seiner Bereitschaft, Fehler einzugestehen. Doch die Medien erlebt Drosten als hartes Geschäft. Drosten lebte ja zuvor in einer Welt, in der denjenigen, denen man herausragende Ergebnisse zutraut, größtmögliche Freiheiten gelassen werden. Damit sie Raum haben, zu entwickeln und zu forschen. Auch weil man weiß, dass sie selbst ihre größten Kritiker sind. Drosten hatte schon in Bonn die Möglichkeit gehabt, eine Virologie mit Labor aufzubauen. Als er 2017 an die Charité geholt wird, ist er schon eine Kapazität. In seinem Gebiet ist Drosten berühmt. Das erste Bundesverdienstkreuz hat er mit 32 Jahren bekommen.

Abwegige Fragen

Aber nun berät er plötzlich die Bundesregierung, scheint unter allen Virologen der einzige zu sein, dem man zuhört. Er habe da ein unzulässiges Monopol und insgesamt zu viel Macht. Die Kritik wird lauter. Und Drosten empfindet den Umgang mit den Medien als Kulturschock. Da ist seine Wut, als er feststellt, dass nun sogar Karikaturen gezeichnet werden. In der Presse sind Karikaturen eine eigene Kunstform. Für ihn sind sie ein Schock. Da ist auch das Befremden, als er zum ersten Mal in der Bundespressekonferenz sitzt: Was die Journalisten für abwegige Fragen stellten, über den CDU-Parteitag, der gar nichts mit dem Virus zu tun hat! Wo es doch eine anrollende Pandemie zu bekämpfen gilt! „Zeitverschwendung“, denkt Drosten.

Drosten scheint bereits nach kurzer Zeit Antikörper entwickelt zu haben. Gegen den Politikbetrieb, der das Wohlwollen der Wähler im Blick haben muss, und gegen den Medienbetrieb: Die ständigen Provokationen, die Mechanismen, das Aufeinanderführen widerstreitender Positionen und Personen, stößt ihn ab. Einen Virologen-Streit zu behaupten, wo nur diskutiert wird. Drosten will da nicht mitmachen. Seine Meinung: „Man muss Wissenschaftler nicht zu einer Aussage provozieren.“

Mehr zum Thema Neue Folge des Corona-Podcasts Drosten: Bei Symptomen soziale Situationen meiden Die Beschwerden sind recht mild. Der Arzt sagt, ein Corona-Test sei nicht nötig. Also ab zur ... mehr »

Es wurde Drosten als arrogant ausgelegt, dass er so wenige Interviews gab. Er kontrolliere die Berichterstattung mit seinem eigenen Kanal, dem Podcast, in dem ihn keiner unterbreche. Aber Drosten war der Meinung, was er schon öffentlich gesagt habe, müsse er nicht woanders wiederholen. Das war seine Idee von Effizienz. Und der Podcast war der Geniestreich: diese tägliche halbe Stunden Nachdenken, Einordnen und Verarbeiten der tagesaktuellen Informationen lieferte so viele O-Töne und Material für Zitate, dass alle Zeitungen am nächsten Tag daraus Nachrichten generieren konnten, ohne dass er mit ihnen persönlich hätte sprechen müssen: maximaler Effekt.

Drosten, im Besitz eines der begehrtesten Güter der Welt, extrem spezialisiertem Wissen über die Coronaviren, musste um die knappe Ware Aufmerksamkeit nicht buhlen. Und verbiegen musste er sich auch nicht, fand er. Und so konnte man ihm beim Denken zusehen. Es gab die Kurve der Infizierten. Und es gab Drostens eigene Lernkurve, die wurde zur Lernkurve der Republik: Die Rolle der Aerosole tauchte plötzlich auf, Lüften sei nun wichtiger als Händewaschen. Erst empfahl er keine Masken zu tragen, dann doch. Für ihn war es eine Lernkurve, für andere einfach Fehlereinschätzungen, die er später revidieren musste. Die „Freiheit der Wissenschaft“, die er dabei für sich immer in Anspruch nimmt, bedeutete für ihn, seine Meinung den Argumenten anpassen zu können und nicht die Argumente nach der Meinung auswählen zu müssen.

Rettende Distanz

Täglich verändert sich die Lage. Sein Metier ist noch immer ständig in Bewegung. Doch Drosten scheint wie gefeit gegen viele Versuchungen. Weil sie für ihn keine sind? Gefeit gegen die Vereinnahmung durch die Politik. Oder die Aufmerksamkeit der Medien etwa: Sie mache ihn befangen, er fühlt sich beobachtet, sagt er. Wenn Drosten dieser Tage sein Haus verlässt, versucht er, nicht erkannt zu werden. Drosten hat sich schon öfter eine rettende Distanz verschafft. Die anderthalb Jahre Zivildienst als Rettungssanitäter nach der Schule empfindet er als eine psychisch und körperlich belastende Zeit: Er hat Schichtdienst und wird zu Verkehrs- und Landwirtschaftsunfällen gerufen.

Was er da alles sehen muss, geht ihm zu nahe. Ist ihm zu viel. Er ist froh, das hinter sich zu haben. Als er 1994 sein Medizinstudium in Frankfurt am Main aufnimmt, wohnt er zum ersten Mal alleine, erlebt Leerlauf und lernt düstere Musik lieben. Ein Freund begeistert ihn für alte Musik. Und auch hier: Er liebt von Bach nicht die Fugen, sondern die schlichten Choralvorspiele. Nach dem Sommer versuchte Drosten einen vorsichtigen Abschied aus der Öffentlichkeit: Im Podcast wechselt er sich mit der Virologin Sandra Ciesek ab.

Drosten ist bei Interviews zugewandt, aber immer vorsichtig. Irgendwann erreicht das Gespräch einen Punkt, an dem er die Gelegenheit findet, in die Details seiner Wissenschaft abzutauchen. Alle Vorbehalte, alles Zögern sind weg. Geschmeidig reiht sich ein Argument ans nächste, Studienergebnisse und ­Virologen-Zungenbrecher perlen aus ihm heraus. Er entgleitet wieder, in sein Gebiet, wo er sich furchtlos bewegt, nicht so tastend, wie wenn es um seine Person geht. So auffällig ist dieser Gegensatz, so offensichtlich, schwimmt Christian Drosten sich frei. Er hat über alledem nicht vergessen, dass sein ­Gegner immer noch das Virus ist. Nicht etwa Kritiker oder Kollegen. Er will sich nicht verkämpfen in den Schlachten, die nach den Regeln der anderen geschlagen werden.