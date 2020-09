Ein Schiff des britischen Grenzschutzes bringt eine Gruppe von Migranten nach Dover. (KIRSTY WIGGLESWORTH)

Einige wurden im Ärmelkanal aus dem Wasser gezogen, andere kamen am vergangenen Mittwoch erschöpft in Plastikbooten an der Küste von Dover an. 416 Flüchtlinge an einem Tag – es handelt sich um einen vorläufigen Rekord, wie britische Medien nicht müde wurden zu betonen. Das Thema der ankommenden Migranten füllt seit Wochen die Abendnachrichten und Titelseiten der Zeitungen auf der Insel.

Vor der Postkarten-Kulisse der Kreidefelsen von Dover scheint der Streit um den richtigen Umgang mit den Hilfesuchenden derweil zu eskalieren. Denn die Zahl der Menschen, die für die letzte Etappe ihrer Flucht in Schlauch- und Motorboote steigen und von Frankreich ins Königreich übersetzen, hat in diesem Sommer stark zugenommen. Mehr als 5600 Migranten schafften es bislang erfolgreich auf die Insel. Ein junger Sudanese starb beim Versuch, in einem Kinderschlauchboot nach England zu gelangen. Der Nichtschwimmer nutzte Schaufeln anstelle von Paddeln. Und gilt als erster offizieller toter Flüchtling des Jahres 2020. Aber wie viele Menschen ließen tatsächlich ihr Leben? Für viele Briten scheint das keine Rolle zu spielen.

Empathielose Flüchtlingsdiskussion

Die Flüchtlingsdiskussion wird mit erschreckend wenig Empathie geführt, wofür auch die britische Regierung verantwortlich zeichnet. Die Konservativen versprechen seit Jahren, die Zahl der Einwanderer zu senken. Der Slogan „Taking back control“ – „Die Kontrolle zurückgewinnen“ – bezieht sich auch und vor allem auf die Migration, ob die Menschen nun aus der EU stammen oder aus den Kriegsgebieten, Armenstaaten und Krisenherden dieser Welt geflüchtet sind und sich in Großbritannien ein besseres Leben erhoffen. Innenministerin Priti Patel, in konservativen Zirkeln besonders profilierte Hardlinerin beim Thema Migration, hat sogar das Militär mobilisiert.

In der Vergangenheit versteckten sich Flüchtlinge oft in den Laderäumen von Lastwagen oder riskierten die Überfahrt in riskanten Manövern, festgeklammert am Fahrgestell. Aufgrund der Pandemie sind jedoch weniger Lkw durch den Tunnel in Richtung England unterwegs, deshalb setzen Menschenschmuggler auf die Wasserroute. Das Problem: Für Asylsuchende gibt es praktisch keinen sicheren und legalen Weg ins Königreich. Auch deshalb floriert das Geschäft der Schlepper, die die Verzweiflung der Geflüchteten ausnutzen. Eine Reform der rigiden Asylpolitik ist längst überfällig, wenn auch unwahrscheinlich. Immerhin mit der Forderung nach einem härteren Vorgehen gegen organisierte Schleuserbanden liegt die britische Regierung richtig.

In London herrscht derweil die Überzeugung, dass bereits Frankreich die Menschen abfangen und zurückbringen müsse. Das ist nichts Neues. Schon in den vergangenen Jahren präsentierte sich das Königreich höchst unsolidarisch. Verantwortlich waren stets die anderen. Diese kaltherzige Strategie hat sich seit der Amtsübernahme von Premierminister Boris Johnson eher noch verstärkt.

Der Vergleich mit anderen europäischen Ländern veranschaulicht die Abgrenzungspolitik der Briten: 2019 beantragten in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 165.938 Menschen Asyl, bei 142.509 handelte es sich um Erstanträge. Dagegen gingen in Großbritannien lediglich 44.494 Anträge von Menschen ein, die es vor allem aus dem Iran, dem Irak, Pakistan, Afghanistan und vom afrikanischen Kontinent nach Großbritannien zieht. Der Rechtspopulist Nigel Farage spricht trotzdem gerne von einer „Invasion“ und eine Gruppe konservativer Abgeordneter forderte Johnson unlängst auf, etwas gegen die „einmarschierenden Migranten“ zu unternehmen, die in „teuren Hotels“ untergebracht würden.

Leider verfangen die feindseligen Parolen in Teilen des Volkes, das nach jahrelanger Anti-Einwanderungspropaganda vonseiten der Tories wie auch der Stimmungsmache von konservativen Boulevardblättern Angst vor einer sogenannten Überfremdung hat. Zugleich überschätzen die Briten gerne ihr Sozialsystem, das für Flüchtlinge und vermeintliche „Wirtschaftsmigranten“ deutlich weniger bietet als etwa Frankreich oder Deutschland.