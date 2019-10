„Das kann man doch kaum noch vernünftig erklären“

Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen bewertet die aktuelle Lage zum Brexit. (Jörg Carstensen)

Erst einigt man sich auf einen neuen Brexit-Deal, der es im britischen Unterhaus nicht bis zur Abstimmung schafft. Dann wird lustlos eine Verschiebung des Austritts bei der EU beantragt – was passiert da gerade?

Günter Verheugen: Das kann man kaum noch vernünftig erklären. Die Europäische Union machte dem britischen Premierminister Boris Johnson Zugeständnisse, die sie Theresa May nicht geben wollte. Das hat sie getan, weil es Johnson gelungen ist, eine glaubwürdige Drohkulisse mit einem harten Brexit ohne Abkommen aufzubauen. Was nun passiert, ist völlig unklar. Alles scheint möglich. Es kann sein, dass der sogenannte Deal doch noch bis zum Ende des Monats akzeptiert wird. Es ist aber auch denkbar, dass man noch mal in eine Verlängerung bis Ende Januar geht. Dies halte ich im Moment für die wahrscheinlichste ­Variante.

Ich kann mich an keinen vergleichbaren Vorgang erinnern. Damit versucht der Premierminister, sein Gesicht gegenüber der britischen Wählerschaft zu wahren, der er ja versprochen hat, sich nicht auf eine Verschiebung einzulassen.

Die EU wird die Verlängerung einräumen. Denn in Brüssel will niemand schuld sein, dass es zu einem Austritt ohne Vertrag kommt. Die Folgen des Durcheinanders werden von Mal zu Mal schlimmer. Die Verunsicherung der Wirtschaft nimmt zu, das Vertrauen in die britische Demokratie wird weiter geschwächt. Und auch im übrigen Europa werden sich die Bürger fragen, was „die da oben“ eigentlich treiben? Können die sich nicht mal vernünftig zusammensetzen und eine Lösung finden? Hier rächt sich, dass die EU von Anfang an eine verfehlte Strategie verfolgt hat.

In der Politik darf der Weg nicht das Ziel sein. Wenn man sich auf eine Reise begibt, muss man von Anfang an wissen, wohin man will. Das war aber nicht der Fall. Die EU hat gesagt, wir wollen erst mal die Scheidungsbedingungen klären, und dann ordnen wir das langfristige Verhältnis. In den drei Jahren, in denen miteinander gerungen wurde, wäre es gut möglich gewesen, ein umfassendes, alle Fragen klärendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien auf die Beine zu stellen. Aber diese Chance ist vertan. Wir können nicht mehr zurück zum Punkt null.

Ich sehe nichts, was die Regierungschefs und die Europäische Kommission jetzt tun könnten, außer größte Zurückhaltung zu üben. Denn niemand weiß, was die Briten wirklich wollen. Sie sagen bisher immer nur, was sie nicht wollen. Zudem geht es nicht nur um die Beziehungen zwischen London und Brüssel, sondern alles ist untrennbar vermischt mit den machtpolitischen Interessen der einzelnen Akteure in Großbritannien, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Das kann nur das britische Parlament beantworten. Wichtig wäre, wenn die Briten uns sagen, was sie wollen und auf welchem Weg sie das erreichen möchten. Neuwahlen wird man Johnson jetzt wohl kaum geben, ein zweites Referendum ist auch keine Option, die mehrheitsfähig wäre. Ich fürchte, die Hängepartie geht weiter.

Das ist in der Tat eine wichtige Frage für die Rechtsgültigkeit der neuen Kommission. In dem Fall wird es unvermeidlich sein, dass London ein Mitglied der Kommission benennt. Das wäre wirklich paradox.

Das glaube ich überhaupt nicht. Aber jede weitere Verschiebung führt dazu, dass auch die Finanzierung der EU in der Luft hängt. Mein Rat wäre, dass die EU und Großbritannien unverzüglich damit beginnen, die Finalität der künftigen Beziehungen zu klären.

