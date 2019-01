Es geht auch um den Mut der Kommission: Einigt man sich auf eine ambitionierte Lösung im Sinne des Klimas? (Frank Rumpenhorst /dpa)

Noch drückt sich die Kohlekommission der Bundesregierung um Antworten auf die entscheidenden Fragen: Wann werden wie viele Kraftwerke abgeschaltet? Der Entwurf für den Abschlussbericht der Kommission verrät es nicht, dabei ist genau das entscheidend für den Klimaschutz – und der muss oberste Priorität behalten.

Klar ist: Will die deutsche Regierung ihre Klimaziele bis zum Jahr 2050 erreichen, müssen Kohlekraftwerke eher früher als später stillgelegt werden. Die Bundesregierung hat längst eingeräumt, dass sie ihr Etappenziel 2020 nicht erreichen wird, für die Richtwerte bis 2030 besteht noch Hoffnung. Aber nur, wenn die Emissionen durch Kohlekraftwerke bald ein Ende haben. Es wäre wichtig, endlich konkret zu benennen, bis wann die Kraftwerke laufen können, ohne die Klimaschutzziele zu gefährden.

Es geht auch um den Mut der Kommission: Einigt man sich auf eine ambitionierte Lösung im Sinne des Klimas? Bisher enthält der Entwurf nur Platzhalter statt konkreter Zahlen, am Freitag wollen sich die Verhandlungspartner auf einen Zeitplan für den Ausstieg einigen. Die Verhandlungspartner stehen unter Druck, die Interessen von Industrie und Umweltschützern liegen weit auseinander. Nach den Erfahrungen im Diesel-Skandal darf nicht der Eindruck entstehen, die Umwelt würde für einen Kompromiss geopfert.

Die gute Nachricht ist, dass der Entwurf des Abschlussberichts vielen Gegnern des Kohleausstiegs manche Sorge nehmen dürfte. Der Bund sichert zu, dass die Strompreise nicht explodieren und der Entwurf zeigt auf, wie der Strukturwandel in Regionen gelingen kann, in denen die Menschen noch heute vom Bergbau leben. Diese Menschen verdienen es nun, dass man ihnen möglichst schnell und ehrlich sagt, bis wann sie in welchen Kohlekraftwerken arbeiten können.