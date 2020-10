Ein Wähler gibt in Chicago seine Stimme für die bevorstehende Präsidentschaftswahl ab. (Ashlee Rezin Garcia /Chicago Sun-Times /AP /dpa)

Herr van Siclen, wer wird die Präsidentschaftswahl gewinnen?

Neil van Siclen:Wenn ich das wüsste, wäre ich ein Hellseher und würde vermutlich nicht in einem kleinen Büro, sondern in einer Luxusvilla sitzen (lacht). Nein, im Ernst, ich vermag das nicht zu sagen. Es sieht so aus, als würde Joe Biden wohl die meisten Stimmen bekommen. Aber aufgrund des Electoral College (Gremium der 538 gewählten Wahlmänner aus den Bundesstaaten; Anm. d. Red.) kann es sein, dass es trotzdem für Donald Trump reicht.

In Umfragen liegt Joe Biden teilweise mit mehr als zehn Prozentpunkten vorne. Auch vor vier Jahren sprachen diese deutlich gegen Trump, doch am Ende gewann er die Wahl. Könnte das dieses Jahr wieder passieren?

Die Umfragen waren 2016 nicht völlig falsch. Es wurde vorhergesagt, dass mehr Menschen für Hillary Clinton stimmen werden – das war korrekt. Nur bei den Wahlmännern, wo eine knappe Mehrheit für Clinton vorhergesagt wurde, haben die Umfragen nicht richtig gelegen. Bei dieser Präsidentschaftswahl sieht es so aus, als würde Biden auch bei den Wahlmännern deutlich gewinnen. Aber die Republikaner werden alles versuchen, die Wahl für sich zu entscheiden.

Wie meinen Sie das?

Die Republikaner tun alles dafür, damit Trump gewinnt. Das fängt bei der Wahlberechtigung an: Die Listen werden in einigen republikanisch geführten Bundesstaaten „gereinigt“. Das heißt, dass Menschen entfernt werden, weil sie angeblich weggezogen oder gestorben sind oder angeblich im Gefängnis sitzen. Darüber hinaus verbreiten die Republikaner falsche Informationen über Biden und sie verteilen Briefe, in denen sie die Menschen auffordern, nicht wählen zu gehen oder sie einschüchtern. Trump und die Republikaner wollen die Wahl um jeden Preis beeinflussen. Zur Not könnten auch die Wahlmänner ausgetauscht werden.

Wie geht das?

Wenn es den Verdacht der Wahlmanipulation gibt, können die Bundesstaaten die von den Parteien aufgestellten Wahlmänner entlassen und eigenständig Wahlmänner ernennen, die dann im Sinne des Bundesstaates abstimmen. Konkret könnte das zum Beispiel bedeuten, dass Joe Biden bei der Wahl in Texas die meisten Stimmen und somit die 38 Wahlmänner erhält. Der republikanische Gouverneur könnte bei einem Verdacht der Wahlmanipulation jedoch die 76 Wahlmänner beider Parteien entlassen und 38 eigene Wahlmänner aufstellen, die dann in seinem Sinne beim Electoral College abstimmen. Statt Biden würde dann Trump den Bundesstaat Texas gewinnen.

Ist so etwas schon einmal vorgekommen?

In der Geschichte der USA kam es nur einmal vor, dass ein Gouverneur alle ernannten Wahlmänner vor der Wahl entlassen und neue ernannt hat. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Die Republikaner bereiten sich allerdings jetzt schon seit Monaten darauf vor, die Wahlmänner zur Not auszutauschen, in dem sie zum Beispiel Manipulationsvorwürfe bei der Briefwahl nach der Auszählung äußern. Laut Experten wäre jedoch die Post-Factum-Änderung der Wahlmänner illegal.

Würden die Republikaner wirklich zu diesem Mittel greifen?

Das ist tatsächlich die Frage: Wollen die Republikaner wirklich so tief sinken? Wenn sie zu diesem Mittel greifen, wäre das aber ein nachhaltiger Schaden für die Partei. Die Wahlberechtigten würden die Republikaner über Jahre nicht mehr wählen. Und bei den Senator- und Gouverneurswahlen oder der Wahl für das Repräsentantenhaus gibt es keine Wahlmänner – Trumps Wiederwahl wäre in diesem Fall sehr teuer erkauft.

Dennoch könnte Trump die Wahl auch ohne Nachhilfe gewinnen, denn er erhält nach wie vor viel Zuspruch. Vor vier Jahren wurde Trump oftmals aus Protest gewählt, aber warum wählen die Leute ihn jetzt?

Sein Kern an Wählern, also die, die ihn als Heiligen verehren und als richtige Person für das Amt sehen, die wählen ihn erneut. Teilweise wählen ihn auch so genannte Wirtschaftsopportunisten: Diese Menschen sind nicht mit Trump glücklich, aber er verspricht ihnen noch mehr Steuererleichterungen und höhere Gewinne. Die restlichen Wähler lassen sich nur schlecht einer Gruppe zuordnen, aber unter ihnen sind immer noch Protestwähler und leider auch viele Menschen aus der rechten Szene. Diese Menschen wählen Trump, weil er ihrer Meinung nach die „White Supremacy“-Bewegung unterstützt, die die Auffassung vertritt, dass die weiße Rasse allen anderen überlegen ist.

Donald Trump hat nicht zugesagt, das Wahlergebnis bei einer Niederlage zu akzeptieren. Sollte er wiedergewählt werden, könnte es jedoch noch heftigere Proteste als 2016 geben. Droht den USA ein Bürgerkrieg?

Die Nationalisten, Teile der „White Supremacy“-Bewegung und der Trump-Kult wären sicherlich bereit, zu den Waffen zu greifen. Aber das wäre vielleicht ein Drittel der Bevölkerung, die dann in jedem Fall gegen das US-Militär kämpfen müssten. Viele Generäle würden in so einem Falle das Land und die Verfassung und nicht den amtierenden Präsidenten verteidigen. Das sind aber nur theoretische Gedanken, denn ich glaube nicht, dass den USA ein Bürgerkrieg bevor steht.

Die US-Bevölkerung ist tief gespalten. Was löst das bei Ihnen aus?

Die – teilweise durch die Regierung bewusst herbeigeführte – Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zwischen „die“ und „uns“ stimmt mich sehr traurig. In den USA geht es zurzeit nicht um die Frage, in welche Richtung sich das Land bewegt, ob republikanisch oder demokratisch gewählt wird, sondern darum, ob wir eine Demokratie oder keine Demokratie haben. Es ärgert mich, wie Trump und seine Minions (englisch für Lakaien, loyale Diener, Anm. d. Red.) die Bevölkerung spalten. Und ich verstehe nicht, welchen Vorteil die Republikaner, die Trump blind folgen, davon langfristig haben.

Wie ist die Stimmung innerhalb des Deutsch-Amerikanischen Clubs Bremen – gibt es bei den 124 Mitgliedern eine einstimmige Meinung zur Wahl oder ist auch hier eine politische Spaltung spürbar?

Wir haben sowohl demokratische als auch republikanische Mitglieder. Da ist die Lage ziemlich klar. Es gibt aber auch Republikaner, die sich gegen Trump wenden und einmalig demokratisch wählen. Die politische Spaltung in der US-Bevölkerung spiegelt sich also teilweise auch bei uns wider, nur Rechts- und Linksextreme gibt es hier nicht.

Wie sieht es bei Ihnen aus: Wen wählen Sie?

Ich habe tatsächlich schon gewählt: Meine Stimme ging an Joe Biden und vor allem an Kamala Harris, von der ich mir politisch noch etwas mehr verspreche. Das Land braucht eine kompetente Regierung, die die Gesellschaft und die Bevölkerung wieder zusammenbringt. Und eine Regierung, die ein Konzept hat, um die Pandemie zu bekämpfen.

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov zufolge wünschen sich 71 Prozent der Deutschen Biden als neuen Präsidenten: Warum erhält er so viel Zustimmung?

Viele vergleichen die demokratische Partei mit der SPD, aber der Vergleich stimmt nicht. Die Demokraten sind eher mit der CDU zu vergleichen. Joe Biden ist ein ruhiger, vernünftiger und weitsichtiger Politiker, das entspricht eher der deutschen Mentalität. Auch auf Angela Merkel treffen diese Attribute zu. Viele Deutsche schätzen das – jemand wie ein Donald Trump hätte hier derzeit wenig Chancen.

Vor der anstehenden US-Wahl gibt es deutlich weniger unentschlossene Wähler als noch vor vier Jahren – woran liegt das?

Weil viele Menschen gesehen haben, was in den letzten vier Jahren in den USA los war. Sie haben erkannt, welche Versuche von der Regierung unternommen wurden, um unsere demokratischen Institutionen zu unterlaufen. Da sind sie dagegen und wehren sich. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass so viele Menschen zu den Frühwahlen gehen: Über 50 Millionen Menschen haben bereits gewählt, in manchen Bundesstaaten sogar mehr als ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung. Die Menschen sagen sich: Ich wähle lieber früh statt per Briefwahl, weil die Republikaner versuchen, die Wahl durch Eingriffe in die amerikanische Post zu manipulieren.

Es gab 2016 die Social-Media-Offensive in der Trump-Kampagne. Warum klappt das dieses Jahr nicht?

Trump schickt die gleiche Message raus wie vor vier Jahren. Das funktioniert nicht, weil die Menschen nicht darauf anspringen. Viele sind aufgeklärt und wissen, wie sie durch Trump und Putin manipuliert wurden über die sozialen Medien. Viele wissen, dass sie nicht alles glauben dürfen, was im Internet steht.

Was müsste passieren, damit Donald Trump doch noch gewinnt?

Die 25 Millionen abgegebenen Wählerstimmen können nicht rückgängig gemacht werden, das ist eine immense Zahl. Joe Biden könnte zwar noch patzen, aber so viele Menschen sind bei ihm auf der Suche nach irgendwelchen Leichen im Keller. Wenn sie etwas gefunden hätten, wäre das längst öffentlich. Es sind ja nur noch wenige Tage bis zur Wahl, viele haben sich bereits entschieden.

Die letzten Tage bis zur Wahl werden also keinen Stimmungsumschwung mehr bringen?

Ich denke nicht. Es gibt Umfragen, nach denen sich etwa 95 Prozent der Wähler ihre Meinung schon gebildet haben. Vor vier Jahren waren es noch mehr als 15 Prozent, die eine Woche vor der Wahl nicht wussten, wen sie wählen sollten.

