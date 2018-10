(Frank Thomas Koch)

Die legendären „hessischen Verhältnisse“ waren nicht gemeint, als die Band „Rodgau Monotones“ in der heimlichen Landeshymne „Die Hesse komme“ reimte: „Was kommt denn da für'n wüster Krach aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach? Was lärmt in Kassel, Gießen und Wiesbaden bloß so gnadenlos?“ Dabei gab es in der Landesregierung und im Landtag Hessens in den vergangenen Jahrzehnten durchaus Krach, Knatsch und Konflikte, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgten und bis heute unvergessen sind. Grundlage sind diese „hessischen Verhältnisse“: unklare politische Konstellationen und das Spannungsfeld großer politischer Gegensätze.

Hessen wird oft mit Baden-Württemberg und Bayern gedacht, insbesondere wegen seiner wirtschaftlichen Blüte. Das Land kann nicht nur mit seinem internationalen Finanzzentrum Frankfurt protzen, sondern obendrein als Standort erfolgreicher Unternehmen in den Branchen Chemie und Pharma, Bio- sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Selbst der Norden des Landes, wo die Hessen lange unter Minderwertigkeitskomplexen litten, hat aufgeholt. Das „Handelsblatt“ titelte über Kassel: „Mit Verspätung zur Boom-Region“. Hessen ist ewiges Geberland im Länderfinanzausgleich, bis auf wenige Jahre, in denen es nichts geben konnte, aber auch nichts nehmen musste.

Wer Hessen mit seinen beiden Nachbarn im Süden denkt, der mag auch von einem soliden Konservativismus ausgehen. Dabei war Hessen jahrzehntelang fest in der Hand der Sozialdemokraten, die CDU war ewige Zweite. Doch das Land ist für Überraschungen gut, gelegentlich ist gar die Rede von Hessen als „Politiklabor der Republik“: Im Landtag zu Wiesbaden wurde die erste rot-grüne Regierung gebildet und erstmals ein Politiker in Turnschuhen vereidigt. Joschka Fischers Sportschuhe sind heute im Deutschen Ledermuseum in Offenbach ausgestellt. In Frankfurt wurde mit Petra Roth eine Christdemokratin Oberbürgermeisterin, die eine Politik vertrat, mit der sie in der Partei aneckte: Sie war bereits für eine liberale Drogenpolitik, für den Atomausstieg und akzeptierte den Bau von Moscheen, als das für andere Schwarze kaum denkbar war. 2006 stand sie einer schwarz-grünen Koalition im Römer vor, die zehn Jahre halten sollte.

In der Landespolitik steht Hessen für verlässlichen Wandels. Nach langen Jahren der SPD-Dominanz folgten viele Jahre mit schwarzen Ministerpräsidenten – unterbrochen von der Ära Hans Eichel. Den Anfang machte 1987 Walter Wallmann (bis 1991). Er geriet mehrfach ungewollt in die Schlagzeilen. Ohne ihn hätte Hessen keine „Tulpenzwiebelaffäre“: Er hatte Stadtgärtner in seine privaten Rabatten geschickt. Roland Koch ist der bislang erfolgreichste Landesvater der CDU, wenn es nach der Höhe der Wahlergebnisse und Amtsjahren geht. Mit ihm erzielte die CDU 2003 die absolute Mehrheit. Seine Ära in der Staatskanzlei endete nach der krummen Anzahl von elf Jahren, nämlich abrupt, durch die Spendenaffäre, trotz „brutalstmöglicher Aufklärung“.

Wenn Regierungspartner nötig waren, ließen sich sowohl Schwarze als auch Rote auf die FDP ein. Seit 2013 haben auch die Grünen Erfahrungen mit beiden Volksparteien. Wobei es mit der SPD mehr Knatsch gab als in den vergangenen fünf Jahren mit der CDU. Es gab allerdings auch keine dicken Knoten zu lösen wie beim Ausbau des Frankfurter Flughafens und dem inzwischen abgeschaltete Atomkraftwerk Biblis.

Schon im Vorfeld der Koalitionsbildung leidet der Hesse, vor allem der sozialdemokratische, gelegentlich unter einer gewissen Wankelmütigkeit. Von Holger Börner (Ministerpräsident von 1976 bis 1987) stammt das Zitat: „Fotos mit mir und den Grünen an einem Verhandlungstisch werden noch nicht einmal als Montage zu sehen sein“. Drei Jahre später, 1985, saß er mit Joschka Fischer am Kabinettstisch. Seine Parteifreundin Andrea Ypsilanti schloss im Wahlkampf 2008 ein Bündnis mit den Linken aus. Als die Stimmen nicht für Rot-Grün reichten, strebte sie eine Minderheitsregierung mit dem Segen der Linken an und verlor ihr Amt als Landes- und Fraktionsvorsitzende.

Hessen lernen. In diesem Wahlkampf vermieden die Parteien weitgehend Koalitionsaussagen. Vieles scheint möglich: ein Bündnis zu zweit mit hauchdünner Mehrheit sowie diverse Konstellationen zu dritt. Denn auf die Hessen ist Verlass. Das Wahlergebnis macht „hessischen Verhältnissen“ alle Ehre.