Präsident Emmanuel Macron – hier beim Dank an die Anwohner einer Klinik – steht vor einer Bewährungsprobe. (GONZALO FUENTES/DPA)

Die Umfragezahlen erscheinen zunächst paradox. Nur 40 Prozent der Franzosen trauen Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Édouard Philippe zu, die Coronavirus-Pandemie effizient zu bekämpfen. Gleichzeitig hat ihre Beliebtheit innerhalb weniger Wochen um jeweils rund zehn Prozentpunkte zugelegt. Widersprüchlich ist diese Entwicklung allerdings nur auf den ersten Blick. Die Umfragewerte sind von einem sehr niedrigen Niveau aus gestiegen. Der Staats- und der Regierungschef begegnen weiter großem Misstrauen. Schon vor der aktuellen Krise herrschte im Land eine angespannte Stimmung, die in den teils gewaltsamen Demonstrationen der Gelbwesten-Bewegung und den hartnäckigen Protesten gegen die Rentenreform ihren Ausdruck fand.

Drei Jahre nach der Wahl Macrons gilt er seinen zahlreichen Kritikern als abgehobener Vertreter eines ungerechten Systems, der Unternehmenssteuern senkte, Arbeiterrechte schmälerte und den Sozialstaat aushöhlte. Dass Macron tatsächlich den Staat modernisieren und die französische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollte, ging unter in dem Gefühl, er bediene lediglich die Reichen. Mehr denn je muss er in der Corona-Krise beweisen, dass er nun, wo das Gesundheitssystem, die Wirtschaft und der Sozialstaat vor einer beispiellosen Belastungsprobe stehen, der Präsident aller Franzosen ist.

Immerhin kam bei einigen seine martialische Rede vom „Krieg“ gegen das Virus als „Feind“ in unsicheren Zeiten gut an. Die sachliche, ruhig erklärende Art von Regierungschef Philippe erschien komplementär. So bedienten beide das Bedürfnis vieler Menschen nach starken Führungsfiguren in der Krise. Ähnlich erklärt sich Macrons Führungsanspruch auf Europa-Ebene, wo er lautstark für Eurobonds warb.

Doch während wohl jedes Land zeitweise überfordert mit einer nie gekannten Situation wie dieser ist, ist die Kritik in Frankreich besonders laut. Es gingen bereits mehrere Klagen gegen Mitglieder der Regierung ein, denen sträfliches Versagen vorgeworfen wird. Unschuldig daran ist sie nicht. Es erschien nicht nachvollziehbar, dass am 15. März noch die erste Runde der Kommunalwahlen abgehalten wurde, während ab Mitternacht alle Bars und Restaurants zu schließen hatten, ebenso wie am Folgetag die Schulen, Universitäten, Kinderkrippen und anderen öffentlichen Orte. Kurz darauf begann die Ausgangssperre. Bis heute ist unklar, wann die zweite Wahlrunde stattfindet, oder ob das gesamte Votum wiederholt werden muss. Etliche Wahlhelfer und Kandidaten sollen sich mit Covid-19 infiziert haben.

Hinzu kam der Streit um fehlende Ausrüstung in den Krankenhäusern und den eklatanten Mangel an Schutzmasken. Um diese vor allem für das medizinische Personal zu reservieren, bat die Regierung nicht etwa, diese Priorität zu respektieren. Vielmehr behauptete sie zunächst, die Masken seien für Normalbürger ohnehin wirkungslos, bis sie nun eine Kehrtwende machte.

Das kostete weiteres Vertrauen.

In dieser Krise wird die Regierung sogar für Versäumnisse verantwortlich gemacht, die mit auf das Konto ihrer Vorgänger gehen. Dazu gehört neben der Reduzierung der Vorräte an Schutzmasken der Sparkurs in französischen Krankenhäusern. Über mangelndes Personal und unhaltbare Zustände wird seit langem geklagt. Die Pandemie und ihre Folgen werden Macrons ursprüngliche Ziele, vor allem den deutlichen Schuldenabbau und die Reduzierung der Arbeitslosigkeit, über den Haufen werfen. Auch seine Reformen des Rentensystems und der Arbeitslosenversicherung liegen auf Eis.

Stattdessen muss er nun seine soziale Ader beweisen. Die von ihm so beschworene nationale Einheit bröckelt. Die Kluft zwischen der Mittel- und Unterschicht sowie der Macht- und Geldelite dürfte wachsen, da die Folgen der Ausgangssperre viele wirtschaftlich schwer trifft. Sobald das Schlimmste dieser Krise überstanden ist, stehen der Regierung neue, schwere Herausforderungen bevor. Macron steht vor seiner größten Bewährungsprobe.