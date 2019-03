Deutsche Bank und Commerzbank verhandeln über eine Fusion. Es gibt jedoch gute Gründe, die gegen einen Zusammenschluss der beiden Bankinstitute sprechen. (Arne Dedert /dpa)

Beherzte Industriepolitik statt freies Spiel der Marktkräfte, so lautet das Credo der Bundesregierung. Das zeigt sich in diesen Tagen an zwei Branchen besonders deutlich. Die Pläne zum Bau einer Batteriezellenfabrik in Deutschland – ein Lieblingsprojekt von CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier – werden konkreter. Über eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank verhandeln die Institute nun offiziell, nachdem Finanzminister Olaf Scholz (SPD) monatelang hinter den Kulissen auf einen solchen Zusammenschluss drang.

Geht es im ersten Fall darum, in der deutschen Schlüsselbranche Automobilproduktion staatliche Anreize zum Aufbau einer strategisch wichtigen Zuliefererstruktur zu schaffen, ist der Anspruch bei den Banken ein anderer, weitaus ehrgeizigerer. Von einem „nationalen Champion“, der entstehen soll, ist hier die Rede, einem neuen Schwergewicht im internationalen Bankenmarkt, einem global wettbewerbsfähigen Großinstitut, das als starker und dauerhaft verlässlicher Partner der deutschen Exportwirtschaft auftrumpfen kann. Alles dezent eingefädelt von Olaf Scholz.

Träumen Politiker von Weltmärkten und spektakulären Fusionen, ist größte Skepsis angebracht. Zumal im Kreditgewerbe – in keinem anderen Wirtschaftszweig hat sich der deutsche Staat nach dem Zweiten Weltkrieg als ökonomischer Akteur so blamiert wie im Finanzwesen. Wenn sich aus dem Drama um die maroden Landesbanken eine Lehre ziehen lässt, dann diese: Politiker sollten die Finger davon lassen, sich als unternehmerische Architekten zu betätigen. Sie sind ja schon als Kontrolleure und Aufseher oft heillos überfordert, wo es um Staatsbeteiligungen geht.

Viel nüchterner fällt denn auch das Urteil aus, das viele Marktbeobachter und Ökonomen über eine mögliche „Deutsche Commerzbank“ abgeben. Hier würden ja nicht zwei Kraftprotze ihre Kräfte bündeln. Beide Banken haben, wenngleich sie heute (wieder) schwarze Zahlen schreiben, mit vielen ungelösten Problemen zu kämpfen. Nach wie vor suchen sie nach einem Geschäftsmodell mit Zukunft. Kalkül hinter dieser politisch betriebenen Fusion ist offensichtlich das Bestreben, das ständige Geraune über den chronisch schwächelnden Branchenprimus Deutsche Bank zum Verstummen zu bringen.

Deutsche Bank hat die Postbank-Übrnahme noch nicht verdaut

Dabei ist höchst fraglich, ob dem Institut ausgerechnet in einem Zusammenschluss mit der Commerzbank der Befreiungsschlag gelingen kann. Die Deutsche Bank ist nach wie vor weit davon entfernt, die Übernahme der Postbank verdaut zu haben. Soll sie sich in einer solchen Situation schon in das nächste Abenteuer stürzen? Auch ist Größe nicht alles. Zwar versuchen gerade überall in der Finanzbranche die Institute, durch Zusammenschlüsse Kosten zu senken. Doch es muss auch passen.

Für die Steuerzahler sind höhere Risiken die Folge, wenn eine solche Großbank mit dann gemeinsam ungefähr 140 000 Mitarbeitern entsteht, von denen Zehntausende um ihren Job bangen müssten. Denn noch viel stärker als heute die beiden Einzelinstitute hätte ein fusionierter Finanzkonzern eine Größe erreicht, die dem Staat eine enorme Abhängigkeit aufzwingt. Käme es zu einer existenzbedrohenden Krise, müsste er auf Kosten der Allgemeinheit mit einer Rettungsaktion einspringen, da sonst ein Kollaps des Finanzsystems drohen würde. Es ist eine Lehre der weltweiten Finanzkrise, dass sich überkomplexe Großbanken zu einem unkontrollierbaren Systemrisiko entwickeln können.

Im Problemfall Deutsche Bank spräche vieles dafür, das Institut zunächst gesundzuschrumpfen. Ein so breit angelegtes Fusionsvorhaben wie ein Zusammenschluss mit der Commerzbank würde für viele Jahre Kräfte binden, die das Unternehmen an anderer Stelle dringend braucht. Kleiner und agiler käme die Bank mit den derzeitigen Umbrüchen im Kreditgewerbe wahrscheinlich besser zurecht. Mit dem nun angestoßenen Zusammenschluss manövriert sie sich in politisch vermintes Terrain, denn es ist harter Widerstand gegen den empfindlichen Stellenabbau zu erwarten, der zwangsläufig die Konsequenz wäre.

Finanzminister Scholz und sein Staatssekretär Jörg Kukies, ehemaliger Deutschlandchef von Goldman Sachs, haben in den vergangenen Monaten mit viel Eifer die Weichen für eine Großbankenfusion gestellt. Scholz’ Beteuerungen, private Institute träfen „ihre eigenen Entscheidungen“, lenken von der Sache ab. Er sollte seinen Ehrgeiz auf andere Projekte verlegen, zum Beispiel eine funktionierende Bankenunion in Europa. Das wäre die bessere Industriepolitik.