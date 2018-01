Abschluss des Landesparteitages der SPD (Klaus-Dietmar Gabbert, dpa)

Keine der beiden Volksparteien hat Anlass zum Jubeln: Die CDU Bremen hat seit 2005 kontinuierlich an Mitgliedern verloren, die SPD einen leichten Aufwärtstrend zu verzeichnen. Allerdings hatte die Bremer SPD vor knapp 30 Jahren noch fast 12 000 Mitglieder, davon ist gut ein Drittel verblieben, der CDU sind im selben Zeitraum etwa 40 Prozent ihrer Christdemokraten abhandengekommen. Und wie sähe die Bilanz bei beiden Parteien erst aus, wenn man zwischen aktiven und passiven Mitgliedern, sogenannten Karteileichen, unterschiede? Das wollen selbst Parteilose lieber nicht wissen.

Was motiviert neue Mitglieder? Wollen sie die Partei, die Republik oder die Welt retten? Wollen sie beweisen, dass sich ein Befund wie Politik­müdigkeit zu messen hat an so etwas wie Politikbegeisterung? Über die Gründe von Mitgliederzuwachs und -schwund kann man nur spekulieren. Es gibt politische Enttäuschungen auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, die nachvollziehbar erst Gewissensnöte, dann Austritte nach sich ziehen. Gerhard Schröder minderte mit der Agenda 2010 die Zahl der Sozial­demokraten, Martin Schulz‘ Nominierung als ­Kanzlerkandidat mehrte sie. 2015, als Bundeskanzlerin Angela Merkel ­angesichts des Zuzugs von Flüchtlinge die Parole „Wir schaffen das“ ausgab, sank die Zahl der Christdemokraten etwas mehr als üblich. Die AfD ­verzeichnete dagegen mehr Mitglieder, und einige bekannten sich dazu, zuvor andere Parteibücher besessen zu haben.

Silke Hellwig (Frank Thomas Koch)

Parteien haben es nicht mehr nur mit dem Phänomen der Wechselwähler zu tun, sondern auch mit dem der Wechselmitgliedschaften. Man legt das Parteibuch vielleicht nicht so beiläufig ab wie einen alten Mantel, doch die Zeiten, in denen eine Parteimitgliedschaft einen beinahe religiösen Charakter hatte und von der Wiege bis zur Bahre galt, sind vorbei. Es scheint nicht mehr zeitgemäß, sich festzulegen, weder auf einen Wohnort, noch auf einen Beruf, nicht auf einen Lebenspartner, auf einen Glauben oder eine Partei. Allein ein Fußballverein scheint noch dazu in der Lage, Menschen für immer und ewig an sich zu binden – lebenslang Grün-Weiß. Ob schlimme Phasen oder schlechte Leistungen, es wird gemeinsam durchgestanden, ausgehalten, hingenommen. Davon können Parteien nur träumen.

Im Erwachsenenalter den Verein zu wechseln, grenzt an Hochverrat; Parteihopping ist hingegen nichts Ungewöhnliches, nicht einmal, wenn die Zugehörigkeit an ein Mandat geknüpft ist. So erklärt sich die knappe Mehrheit von Rot-Grün in der Bürgerschaft; der Wechsel von Elke Twesten in Niedersachsen von der Grünen- zur CDU-Fraktion löste Neuwahlen aus. Nun gut, Menschen verändern sich, was einmal wie angegossen saß, passt eines Tages nicht mehr. Auch Parteien haben sich in den vergangenen 50 Jahren verändert, teilweise massiv, neue sind hinzugekommen. Offenbar glückt es ihnen jedoch nicht, sich intensiv mit dem Wankelmut und der Bindungsangst der postmodernen Gesellschaft zu befassen.

Man muss davon ausgehen, dass es um Parteizugehörigkeiten noch trostloser bestellt wäre, böten sie nicht berufliche Perspektiven. Ein Mandat im Land- oder Bundestag ist attraktiv. Wer in Bremen an der Spitze seiner Fraktion steht, verdient mit dreifachen Diäten besser als ein Senator. Ein bundesweites Versorgungskarussell fängt mit lukrativen Posten bei Parteifreunden in einem anderen Bundesland die auf, die nach einer verlorenen Wahl in der Heimat leer ausgingen. Doch bis dahin muss man erst einmal kommen und durchhalten, wobei eine Bestenauslese hinter Proporz (Herkunft, Ortsverein, Geschlecht) und Grad der Anpassung zurückstehen kann.

Derzeit scheinen alle im Bundestag vertretenen Parteien, die Linke vielleicht ausgenommen, mit sich und mit ihren Positionen zu ringen, das hat der schwere Weg zur Regierungsbildung gezeigt. Wer inhaltlich nicht gefestigt ist, ist von einer strukturellen Erneuerung Lichtjahre entfernt. Es reicht nicht, virtuelle Stadtverbände zu gründen, auf Facebook herumzualbern oder Schnupper-Mitgliedschaften anzubieten. Parteien sind Haifischbecken; verfestigte Machtstrukturen entscheiden über Wohl und Wehe jedes engagierten Neulings. Wer sich hervortut, kann gefördert oder weggebissen werden, ganz wie die Parteigranden es wollen. Dafür gibt es in Bremen schillernde Beispiele. So lange sich da nichts tut, so lange sich Parteien in diesen Fragen nicht einer selbstkritischen Bestandsaufnahme unterziehen, wird ihr Niedergang nicht aufzuhalten sein.