Kabinettskollegen, aber selten einer Meinung: Gesundheitsminister Jens Spahn (links) und Arbeitsminister Hubertus Heil. (Kay Nietfeld/dpa)

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Was für die Wirtschaft gilt, lässt sich dann und wann auch in der Politik beobachten. Gerade liefern sich Arbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn einen heftigen Zweikampf. Der Sozialdemokrat, ohnehin in der Großen Koalition als Aktivposten bekannt, legt vor. Der Christdemokrat, ebenfalls mit sehr viel Ehrgeiz ausgestattet, kontert nur zwei Tage später.

Die beiden Kabinettskollegen konkurrieren um Lösungsvorschläge in der dringenden Frage nach höheren Löhnen in der Pflege. Dieses Versprechen hat die Bundesregierung den Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen bereits zum Amtsantritt gegeben, nachzulesen im Koalitionsvertrag. Was diese Zusage aber inzwischen brisant macht: Alle Verantwortlichen haben sie im Laufe der Corona-Pandemie immer wieder öffentlich erneuert. Entsprechend wächst der Druck auf die Politik, sie nun einzulösen.

Und er wächst nicht nur für die Pflegebranche, die aktuelle Belastung in der Krankenpflege ist nicht minder inakzeptabel. Auch dort ist das Personal mit seinen Kräften am Ende – und arbeitet doch weiter. Dabei war schon vor Corona der Arbeitsalltag sowohl in der Kranken- als auch in der Altenpflege gekennzeichnet durch Spardruck, Verdichtung und personelle Unterbesetzung.

Heil hatte deshalb, verbunden mit dem kritischen Hinweis auf Spahns „Untätigkeit“, einen eigenen Entwurf für ein „Pflege-Tariftreue-Gesetz“ vorgelegt. Es besagt, dass nur solche Einrichtungen Geld für Versorgungsleistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhalten sollen, die ihren Beschäftigten Tariflohn zahlen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums werden von den 1,2 Millionen Menschen in der Altenpflege nur knapp die Hälfte nach Tarif bezahlt. Für etwa 600.000 Pflegevollzeitkräfte würde das, so Heil, „im Schnitt über 300 Euro mehr pro Monat“ ausmachen. Und auf die Tube drückte der Arbeitsminister auch: Noch in diesem Sommer müsse das Gesetz beschlossen werden.

Spahn reagierte nur 48 Stunden später ziemlich angesäuert auf Heils „Manöver“ mit konkreten Vorschlägen, schließlich ist er der zuständige Minister. Seinen Gesetzesvorschlag für höhere Löhne in der Pflege will er, Stichwort Tempo, anhängen an das bereits in den Bundestag eingebrachte „Gesetz zur Weiterentwicklung in der Gesundheitsversorgung“. Damit könnte es noch vor der Bundestagswahl beschlossen werden – dem Koalitionsvertrag wäre Genüge getan.

Auch in Spahns Initiative geht es um eine Kopplung von Versorgungsverträgen an die Tarifbezahlung. Wirksam werden soll sie aber erst vom 1. Juli 2022 an. Außerdem will er Pflegebedürftige bereits vom 1. Juli dieses Jahres an entlasten, indem durch staatliche Zuschläge stufenweise der Eigenanteil in der Pflege abgesenkt werden soll. Finanziert werden sollen die höheren Löhne in der Pflege laut Spahn übrigens unter anderem über eine Anhebung des Beitrags zur Pflegeversicherung bei Kinderlosen. Einen Vorschlag, den Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) gerade wieder kassiert hat. Nicht zusätzliche Beitragseinnahmen sieht er als Gegenfinanzierung für eine Reform der Pflege- und Krankenversicherung, sondern entsprechend mehr Steuergeld.

Also alles wieder auf Anfang im Streit zwischen Heil und Spahn? Ja, denn außer dass dieses Ping-Pong-Spiel zwischen den Ministern wertvolle Zeit kostet, hat sich seit Anfang des Jahres in dieser wichtigen Frage wenig getan. Spahn wartet auf die Unterstützung Heils für seine Vorschläge. Heil wiederum setzt auf Attacke, damit wenigstens einer Pluspunkte für die SPD sammelt. Doch muss sich der Arbeitsminister bei aller Sinnhaftigkeit seines Vorstoßes schon fragen lassen, wie er es schaffen will, doch noch einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege durchzusetzen. Der Gesundheitsminister, der zu Beginn seiner Amtszeit die Pflege zu seinem „Herzensthema“ gemacht hatte, hat in puncto Arbeitsbedingungen und Gehalt bisher nur wenig erreicht. Von der unhaltbaren Lage in der Krankenpflege ganz zu schweigen. Es ist zu befürchten, dass diese Regierung in beiden Fällen nichts mehr auf den Weg bringt.